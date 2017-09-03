Санчес может оказаться в «Реале» летом 2018 года

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании. Чилийский форвард интересен мадридскому «Реалу». Испанцы намерены заполучить футболиста летом 2018 года, когда у того истечет контракт с «канонирами».

Однако сообщается, что главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан считает, что контракт игрока слишком велик. К тому же, французский специалист доволен подбором игроков, которые имеются в его распоряжении.

Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. На его счету 145 матчей и 72 гола.