Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Санчес может оказаться в «Реале» летом 2018 года

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании. Чилийский форвард интересен мадридскому «Реалу». Испанцы намерены заполучить футболиста летом 2018 года, когда у того истечет контракт с «канонирами».

    Однако сообщается, что главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан считает, что контракт игрока слишком велик. К тому же, французский специалист доволен подбором игроков, которые имеются в его распоряжении.

    Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. На его счету 145 матчей и 72 гола.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 сентября 2017, 05:21

      Может еще в этом году куда-нибудь переберется, раз за клуб играть не хочет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Idol777 3 сентября 2017, 15:09

      Сейчас как раз он был бы в жилу Барселоне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 3 сентября 2017, 14:05

      откуда столько денег?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 сентября 2017, 12:22

      Летом 2018 он может оказаться где угодно)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11