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    Президент «Торино»: «Я никогда не боялся потерять Белотти»

    Президент «Торино» Урбано Каир прокомментировал слухи, что в летнее трансферное окно команду мог покинуть форвард Андреа Белотти. Как было отмечено, клуб никогда не боялся расстаться с игроком.

    «Я никогда не боялся его потерять. Решение состояло в том, чтобы сохранить Белотти, если только кто-нибудь не согласился заплатить за него отступные в размере 100 миллионов евро. Я был спокоен, так как видел, что никто не готов пойти на это.

    У нас было невероятное количество предложений по нашим футболистам. Однако клуб удержал практически всех и добавил к составу новичков», – заявил президент.

    По ходу летнего трансферного окна утверждалось, что главным претендентом на Белотти является «Челси».

    Источник: Tribalfootball

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    03.09.2017 11:57
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