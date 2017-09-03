Президент «Торино»: «Я никогда не боялся потерять Белотти»

Президент «Торино» Урбано Каир прокомментировал слухи, что в летнее трансферное окно команду мог покинуть форвард Андреа Белотти. Как было отмечено, клуб никогда не боялся расстаться с игроком.

«Я никогда не боялся его потерять. Решение состояло в том, чтобы сохранить Белотти, если только кто-нибудь не согласился заплатить за него отступные в размере 100 миллионов евро. Я был спокоен, так как видел, что никто не готов пойти на это.

У нас было невероятное количество предложений по нашим футболистам. Однако клуб удержал практически всех и добавил к составу новичков», – заявил президент.

По ходу летнего трансферного окна утверждалось, что главным претендентом на Белотти является «Челси».