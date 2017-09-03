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    «Монако»: «Очень редко в разговорах с агентами фигурируют российские игроки. Но мы следим за РФПЛ»

    Вице-президент«Монако» Вадим Васильев отметил низкий уровень заинтересованности европейских клубов в российских футболистах. При этом было отмечено, что клуб следит за игроками РФПЛ.

    «Должен сказать, что очень редко в разговорах с европейскими клубами или агентами фигурируют фамилии российских игроков. Это обидно, но это так. Я не помню, когда последний раз такое было.

    Безусловно, мы следим за российским рынком, может быть, не так пристально, как за Латинской Америкой или Европой, но мы продолжаем следить, и я надеюсь, что когда-нибудь у нас появится возможность всерьез заговорить о российских игроках в Европе», – заявил Васильев.

    «Монако» в летнее трансферное окно продал целый ряд ведущих игроков.

    Источник: ТАСС

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    03.09.2017 11:04
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