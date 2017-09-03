Тигиев: «Спартаку» будет сложно защитить титул. Но «Зенит» не впечатляет»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев оценил шансы команды защитить титул чемпиона России. Как отметил футболист, в нынешнем сезоне это будет сделать крайне сложно.

«Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом. Даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе. В чемпионате – защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт «Зенита», хотя не сказал бы, что они впечатляют.

Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места. Сейчас не надо ни на что списывать, не надо жаловаться, надо просто больше тренироваться, тем более, сейчас будет насыщенный календарь – Лига чемпионов впереди», – заявил футболист.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России отстает от лидера «Зенита» на 11 очков.