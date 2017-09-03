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    Тигиев: «Спартаку» будет сложно защитить титул. Но «Зенит» не впечатляет»

    Защитник «Спартака» Георгий Тигиев оценил шансы команды защитить титул чемпиона России. Как отметил футболист, в нынешнем сезоне это будет сделать крайне сложно.

    «Надо достойно выступить в Лиге чемпионов, не упасть в грязь лицом. Даже не допускаем мысли, что можем стать последними в группе. В чемпионате – защитить титул, хотя, думаю, это будет крайне сложно сделать, учитывая хороший старт «Зенита», хотя не сказал бы, что они впечатляют.

    Но мы все равно мыслим позитивно, работаем, мы и играем для того, чтобы занимать высокие места. Сейчас не надо ни на что списывать, не надо жаловаться, надо просто больше тренироваться, тем более, сейчас будет насыщенный календарь – Лига чемпионов впереди», – заявил футболист.

    «Спартак» в турнирной таблице чемпионата России отстает от лидера «Зенита» на 11 очков.

    Источник: ТАСС

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    03.09.2017 09:59
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 сентября 2017, 18:06

      А что, в России только "Спартак" и "Зенит"? Это,примерно, как в песенке "Любэ" "Рассея, моя Рассея - от Волги до Енисея" и ответ-пародия "Мурзилок Интернэшнл": "А куда ж остальное девалось?"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 15:48

      Жора, ты бредишь! Защиту титула, вы уже профукали и вряд ли вообще на следующий год попадёте в Европу, т.к. кубок России вам не светит. Зенит не впечатляет? Да, как-то абсолютно пофиг! Мы идём первые и у нас всё отлично!!! Но, а в ЛЧ, как патриот своей страны я буду переживать и за вас и за ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 3 сентября 2017, 15:47

      ЦСКА постарается создать конкуренцию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 3 сентября 2017, 15:46

      Зенит хорош... кокоша заиграл...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 сентября 2017, 15:36

      «Зенит» не впечатляет, зато спам впечатляет своими успехами. Целых 9 очков набрали...!

      4
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 3 сентября 2017, 15:26

      Говорит футболист который за спартак 2 не вывозит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 сентября 2017, 13:30

      В общем, 5:1 Жору не впечатлили. Придётся повторить.

      10
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 3 сентября 2017, 13:06

      Вообще, кроме Ростова никто не впечатляет!!!

      -1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 сентября 2017, 12:35

      Удачи Спартаку в лиге чемпионов

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 сентября 2017, 12:25

      Самому надо научиться впечатлять в первую очередь. Другие сами о себе позаботятся

      3
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