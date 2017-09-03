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    СМИ: Первоначальное предложение «Барселоны» по Ди Марии составляло 22 миллиона

    «Барселона» не была готова в летнее трансферное окно платить больших денег за игрока «ПСЖ» Анхеля Ди Марию. Первоначальное предложение каталонцев за аргентинца составляло 22 миллиона фунтов стерлингов. После отказа парижан идти на сделку, «Барселона» подняла свою ставку до 32 миллионов, утверждает Diariogol.

    В минувшем сезоне Ди Мария принял участие в 43-х матчах всех турниров, в которых забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. В новом розыгрыше Лиги 1 он отдал один голевой пас в четырех встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2017 09:11
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 3 сентября 2017, 17:57

      Вот это дебилы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 3 сентября 2017, 10:46

      смешные

      0
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