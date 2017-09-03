Источник: «Реал» был готов продать Роналду в «Манчестер Юнайтед», если смог бы подписать Мбаппе

С какой стати Мбаппе, отыгравший лишь 1 сезон удачно, считался бы преемником Роналду? Сейчас в Реале феерит Асенсио. Вот как раз испанец больше похож на того, кто может заменить португальца.
П.С. Француз не хотел - это смешно. Уже в 18 лет зажравшийся молодой француз хотел нехилую з/п в Реале. Больше, чем у Рамоса, кстати. Перес правильно сделал, что не повёлся.
«Реал» был согласен в летнее трансферное окно отпустить Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Как утверждается, мадридский клуб был готов пойти на это, если смог бы приобрести у «Монако» форварда Килиана Мбаппе. Однако 18-летний француз не хотел, чтобы в самом начале своей карьеры его обременили тем, что поставили в роль прямого преемника Роналду.
В итоге Мбаппе перешел в «ПСЖ» на правах аренды. После окончания аренды парижский клуб будет иметь право выкупить футболиста. По неофициальной информации, сумма сделки оценивается в 180 миллионов евро.