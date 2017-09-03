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    «Краснодар» не намерен брать в свою академию детей, которые мечтают играть в «Барселоне», «Реале», «Спартаке» и других именитых клубах

    Коммерческий директор «Краснодара» и директор академии Арам Фундукян отметил, что клуб не собирается воспитывать молодых футболистов, которые мечтают как можно быстрее уехать в более именитые команды. Клуб не хочет, чтобы их система стала местом для взращивания игроков, не готовых связывать свою карьеру с «быками».

    «30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: «Если кто-то из ваших детей «с детства за «Реал», «Барселону» или «Спартак» и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом. После чего взять своего ребенка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали.

    Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.

    Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребенка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?!». Это то, что я сказал родителям и самим новичкам. Надеюсь, они меня поняли», – заявил Фундукян.

    В состав «Краснодара» в этом сезоне систематически уже попадают воспитанники клуба, в том числе 18-летний нападающий Иван Игнатьев и 17-летний форвард Магомед-Шапи Сулейманов.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    03.09.2017 06:26
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +1847

      mahan 4 сентября 2017, 09:41

      Идиот, сравнил уровень футбола в России и в Европе. Естественно все мечтают играть в тех клубах, где играют великие игроки. И это правильно. Любой игрок растет только тогда когда он играет с сильнейшими игроками мира. Нам у них учиться надо, чтобы играть на их уровне.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 сентября 2017, 18:14

      правильно нужно самим быть силой и растить уважение к клубу а не быть конвейером для мешков

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 сентября 2017, 16:59

      Почему никто не пытается вникнуть в суть высказывания???? Вырывают из контекста фразу и дискутируют до хрипоты:)))) Никто мечту не отнимает!!! Краснодар хочет чтобы дети, воспитанные за его счёт в раннем возрасте не убегали при первой же возможности в другие клубы. ВСЁ!!!!

      3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > la verdad 3 сентября 2017, 18:36

      вряд ли дети в раннем возрасте уходят в другие клубы из-за мечты, за несовершеннолетних родители решают.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Chesn0k 3 сентября 2017, 18:45

      Поэтому он родителей и предупредил

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > la verdad 3 сентября 2017, 19:13

      надо предлагать, а не предупреждать)

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 3 сентября 2017, 16:37

      какая разница,где они мечтают играть.ЭТО-ЖЕ ДЕТИ.идиотизму нет предела.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 сентября 2017, 16:08

      Придурок!!! Это школа клуба, должна привить ребёнку любовь к "Краснодару"! А, сейчас естественно они все мечтают выступать именно там в Европе! С какого хера он должен сейчас отдать всю свою футбольную жизнь Вам? Вы вообще, кто для него сейчас? Что есть, чем можете похвастаться? А, там великие клубы!!! Это дети и подход к ним должен быть человеческий, а не полубандитский базар!!!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 3 сентября 2017, 13:34

      нет контрактов, нет крепостного права для детей, а как бы этого хотелось арутюняну с фундукяном.

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 3 сентября 2017, 13:20

      Странно.... если бы Гагарин став лётчиком не мечтал полететь в космос. кем он бы стал?

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > спартач-тверь 3 сентября 2017, 13:32

      ГАГАРИН СЛУЖИЛ В ВВС СССР, ТАМ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН В ОТРЯДЕ КОСМОНАВТОВ, И ПОЛЕТЕЛ В КОСМОС! ОН ЖЕ НЕ В АМЕРИКУ ПОЕХАЛ ЛЕТАТЬ НА АППОЛОНЕ ПОСЛЕ ПОДГОТОВКИ В СССР!

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > Krasnodar 123 3 сентября 2017, 13:36

      отвечаю он остался бы просто лётчиком а не лётчиком космонавтом!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 3 сентября 2017, 13:12

      ))) ну тогда зачем вы покупаете игроков из других клубов ? иностранных не иностранных ,что же у вас на поле не 11 воспитанников и вся скамейка не из них? И что вы не будете продавать их ?если придет от того же Спартака, Барсы, Реала ,со Спартаком понятно ,но если из но если из Реала или Барсы первый же будешь всем хвастаться , что это наш воспитанник играет там .Если конечно вы сможете воспитать звезду мирового футбола

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > г.Онега 3 сентября 2017, 13:28

      ПРОДАВАТЬ И УВОДИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИГРОКОВ, КАК СРАПТАК УВЕЛ РЕПЯХА РАЗНЫЕ ВЕЩИ, ОБ ЭТОМ И РЕЧЬ ! ЕСТЬ МЕЧТА ИГРАТЬ ЗА БАРСУ ИДИ В АКАДЕМИЮ БАРСЫ, ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Krasnodar 123 3 сентября 2017, 13:36

      Я с тобой согласен, но CapsLock почини.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Измайловский Кочегар 3 сентября 2017, 13:39

      Починил!

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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Krasnodar 123 3 сентября 2017, 14:36

      тогда у вас не кто не останется из детей

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Krasnodar 123 3 сентября 2017, 15:51

      по твоим суждениям,если ты патриот своей страны,то катайся на ладе-приоре,если у меня есть деньги на хорошее авто которые я своим трудом заработал в России,то почему я должен себе брать ведро с болтами

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 сентября 2017, 12:36

      Пошли по пути ЦСКА. У армейцев свои воспитанники играют за клуб десятилетиями, значит и в Краснодаре будет так же. Хорошо это или нет, сложно сказать. Но вряд ли Краснодар откажется продать своего воспитанника за хорошие деньги, если поступит такое предложение от топ-клуба.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 3 сентября 2017, 12:17

      Идиот. И ты, Альтаир2004 -тоже идиот. Если они действительно будут брать только детей ,которые хотят состариться в Краснодаре - они никого не найдут ,либо найдут таких же идиотов и туда им дорога. Все, абсолютно все дети, юноши - в общем, футболисты, у кого есть амбиции, хотят в Реал, Барселону или в Спартак, если дальше помечтать не получается. Нет детей ,мечтающих всю жизнь играть в Краснодаре. Ну, то есть если они есть - они идиоты, как и этот коммерческий армян. Ты, блин, на рынок пойди, придурок, и продавай персики только тем, кто хочет их засовывать в себя через задницу. )))))

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