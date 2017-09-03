«Краснодар» не намерен брать в свою академию детей, которые мечтают играть в «Барселоне», «Реале», «Спартаке» и других именитых клубах

Коммерческий директор «Краснодара» и директор академии Арам Фундукян отметил, что клуб не собирается воспитывать молодых футболистов, которые мечтают как можно быстрее уехать в более именитые команды. Клуб не хочет, чтобы их система стала местом для взращивания игроков, не готовых связывать свою карьеру с «быками».

«30 августа я встречался с родителями всех новичков и прямо им сказал: «Если кто-то из ваших детей «с детства за «Реал», «Барселону» или «Спартак» и все свои 12 лет жизни мечтал играть в этих командах, то вы должны прямо сейчас встать и сказать нам об этом. После чего взять своего ребенка и поехать в тот клуб, о котором вы мечтали.

Мне кажется, так будет честно, и перед нами, и перед самим собой. А мы на место вашего сына возьмем другого мальчишку, в мечтах которого играть за наш клуб. Ведь иначе, вы занимаете место другого ребенка, того, кто мечтал о нас, но не попал.

Если вы готовы принимать от нас полное обеспечение своего ребенка на протяжении 5 лет, а это питание, проживание, одежда, поездки на международные турниры, то и мы вправе взамен требовать уважения к нам и нашему клубу. Зачем нам воспитывать футболистов для других клубов?!». Это то, что я сказал родителям и самим новичкам. Надеюсь, они меня поняли», – заявил Фундукян.

В состав «Краснодара» в этом сезоне систематически уже попадают воспитанники клуба, в том числе 18-летний нападающий Иван Игнатьев и 17-летний форвард Магомед-Шапи Сулейманов.