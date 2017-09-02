Гиггз: «Кин сказал, что я бы сейчас стоил 2 миллиарда? Он прав»

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что цены на игроков во время минувшего трансферного окна были абсурдными. При этом валлиец полагает, что впредь стоимость футболист будет только расти.

«Действительно, ситуация на рынке вызывает обеспокоенность. Цены на футболистов абсурдны. Рой Кин сказал, что я бы стоил сейчас 2 миллиарда фунтов стерлингов? Наверное, он прав. Увы, сейчас клубам приходится переплачивать большие деньги за в целом средних исполнителей», – сказал Гиггз.

Напомним, что самым дорогим трансфером лета стал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.