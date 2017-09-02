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    Гиггз: «Кин сказал, что я бы сейчас стоил 2 миллиарда? Он прав»

    Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заявил, что цены на игроков во время минувшего трансферного окна были абсурдными. При этом валлиец полагает, что впредь стоимость футболист будет только расти.

    «Действительно, ситуация на рынке вызывает обеспокоенность. Цены на футболистов абсурдны. Рой Кин сказал, что я бы стоил сейчас 2 миллиарда фунтов стерлингов? Наверное, он прав. Увы, сейчас клубам приходится переплачивать большие деньги за в целом средних исполнителей», – сказал Гиггз.

    Напомним, что самым дорогим трансфером лета стал переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    02.09.2017 20:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2017, 08:55

      Да уж трансферный рынок совсем с катушек слетел.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 сентября 2017, 22:25

      да пусть стоят хоть 200 лярдов...без лоха и жизнь плоха.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 сентября 2017, 21:04

      Всемирный ржач продолжается!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 2 сентября 2017, 20:52

      а кто спорит что неймар средний? да никто ! его в бразилии раздули за звезду). что иметь на этом деньги)

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 2 сентября 2017, 20:36

      Троллит ситуацию на рынке...цены не реально завышенны

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