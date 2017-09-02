Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Балаге: «Ливерпуль» назвал абсолютной ложью заявление «Барселоны» о 200 миллионах за Коутиньо»

    Известный испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что «Ливерпуль» назвал ложью сегодняшнее заявление «Барселоны». Ранее исполнительный директор сине-гранатовых Альберт Солер сообщил, что в последний день трансферного окна красные требовали от каталонского клуба 200 миллионов евро за полузащитника Фелиппе Коутиньо.

    «Ливерпуль» решил занять позицию. Они полностью отрицают все претензии «Барселоны», называя их ложью. Мерсисайдцы настаивают на том, что позиция клуба не менялась вовсе: игрок изначально не продавался и каталонцы знали об этом. «Ливерпуль» утверждает, что требование 200 миллионов евро за игрока является абсолютно ложным», – написал Балаге на своей странице в твиттере.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 2 сентября 2017, 18:34

      А че тогда не продали? Хотели получить максимальную выгоду от продажи!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Chizhova > Luis Figo 3 сентября 2017, 00:14

      Сказали же не продаётся, поэтому и не продали,ЛЧ на носу,Барсе удачи в группе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 18:00

      Понты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 сентября 2017, 17:15

      Это выбор Ливера.Но если игрок хочет расти дальше,то они вставляют палки в колеса. Погба же отпустили в прошлом году и нервов никому не трепали

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11