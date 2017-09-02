Балаге: «Ливерпуль» назвал абсолютной ложью заявление «Барселоны» о 200 миллионах за Коутиньо»

Известный испанский журналист Гийом Балаге сообщил, что «Ливерпуль» назвал ложью сегодняшнее заявление «Барселоны». Ранее исполнительный директор сине-гранатовых Альберт Солер сообщил, что в последний день трансферного окна красные требовали от каталонского клуба 200 миллионов евро за полузащитника Фелиппе Коутиньо.

«Ливерпуль» решил занять позицию. Они полностью отрицают все претензии «Барселоны», называя их ложью. Мерсисайдцы настаивают на том, что позиция клуба не менялась вовсе: игрок изначально не продавался и каталонцы знали об этом. «Ливерпуль» утверждает, что требование 200 миллионов евро за игрока является абсолютно ложным», – написал Балаге на своей странице в твиттере.