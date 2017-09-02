Бенитес может покинуть «Ньюкасл» и готов рассмотреть предложения от других клубов АПЛ

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес практически потерял доверие к владельцу клуба Майку Эшли и больше не считает его работу долгосрочным проектом. Специалист готов рассмотреть альтернативные предложения от других клубов АПЛ.

По информации источника, испанец рассержен и очень расстроен из-за катастрофического проведенного «сороками» трансферного окна.

Напомним, Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. По итогам сезона-2015/16 команда вылетела в Чемпионшип, однако спустя сезон под его руководством вернулась в Премьер-лигу. В текущем чемпионате «сороки» добыли одну победу и дважды проиграли в трех матчах.