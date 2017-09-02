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    Бенитес может покинуть «Ньюкасл» и готов рассмотреть предложения от других клубов АПЛ

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес практически потерял доверие к владельцу клуба Майку Эшли и больше не считает его работу долгосрочным проектом. Специалист готов рассмотреть альтернативные предложения от других клубов АПЛ.

    По информации источника, испанец рассержен и очень расстроен из-за катастрофического проведенного «сороками» трансферного окна.

    Напомним, Бенитес возглавил «Ньюкасл» в марте 2016 года. По итогам сезона-2015/16 команда вылетела в Чемпионшип, однако спустя сезон под его руководством вернулась в Премьер-лигу. В текущем чемпионате «сороки» добыли одну победу и дважды проиграли в трех матчах.

    Источник: Guardian.com

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    02.09.2017 15:22
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