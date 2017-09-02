Бэкхем хочет пригласить Роналду в «Майами» в 2020 году

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бэкхем хочет пригласить нападающего сливочных Криштиану Роналду в новый клуб «Майами», который начнет свое выступление в МЛС в 2020 году.

Бэкхем, который будет тренером клуба из Флориды, полагает, что сможет привлечь в штат игроков с большими именами, в том числе и Роналду.

Сейчас португальцу 32 года, и к тому времени, когда «Майами» будет полностью готов к функционированию, он может быть открыт для последнего контракта в своей карьере.

Это будет огромным стимулом для МЛС – одна из двух самых больших футбольных звезд последних лет будет поспособствовать развитию спорта в США.