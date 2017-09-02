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    Бэкхем хочет пригласить Роналду в «Майами» в 2020 году

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бэкхем хочет пригласить нападающего сливочных Криштиану Роналду в новый клуб «Майами», который начнет свое выступление в МЛС в 2020 году.

    Бэкхем, который будет тренером клуба из Флориды, полагает, что сможет привлечь в штат игроков с большими именами, в том числе и Роналду.

    Сейчас португальцу 32 года, и к тому времени, когда «Майами» будет полностью готов к функционированию, он может быть открыт для последнего контракта в своей карьере.

    Это будет огромным стимулом для МЛС – одна из двух самых больших футбольных звезд последних лет будет поспособствовать развитию спорта в США.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.09.2017 13:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 16:12

      Смотря что является приоритетом португальца. Если деньги, то поедет в Штаты. Если он захочет закончить карьеру в топ-клубе, как Зидан и Гиггз, то будет до последнего держаться за Реал. Тем более его физическая форма позволяет до 40 лет играть на высоком уровне. Другой вопрос, захочет ли Реал держать у себя 40-летнего Роналду на большом контракте. Перес легко прощается со всеми, кому 34-35 лет, даже с воспитанниками.
      А по Бекхэму, уехавшему в Америку довольно рано, я скучала. Он мог остаться в Европе. В итоге он все равно возвращался в Милан и ПСЖ поиграть немного.

      2
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 2 сентября 2017, 15:04

      Так и будет

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 2 сентября 2017, 14:32

      Это был бы мировой рекорд в ОФИЦИАЛЬНЫХ матчах. Сейчас это 800+ мячей Йозефа Бицана.

      0
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 2 сентября 2017, 14:27

      Скорее всего последняя цель роналду будет забить 1000 голов в ОФИЦИАЛЬНЫХ матчах.

      0
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      Рейтинг: +106

      kos999 2 сентября 2017, 14:21

      Так и будет с окладом 50млн

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 2 сентября 2017, 14:20

      в 2020ом можно уже

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 2 сентября 2017, 14:00

      МЛС ему нафиг ненужна, он в свои 35 ещё года 2 сможет свободно играть в том же Милане, Арсенале и тд, потом лет в 37-38 в Китай заработать

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > STAFOR13 2 сентября 2017, 16:21

      исходя из тенденции последних лет, к 2020 году Арсенал будет бороться за выживание в АПЛ и этот клуб даже списанным игрокам будет неинтересен! А в Китай игроки не доигрывающие будут переходить, а на повышение!

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