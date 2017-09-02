Бэкхем хочет пригласить Роналду в «Майами» в 2020 году

Смотря что является приоритетом португальца. Если деньги, то поедет в Штаты. Если он захочет закончить карьеру в топ-клубе, как Зидан и Гиггз, то будет до последнего держаться за Реал. Тем более его физическая форма позволяет до 40 лет играть на высоком уровне. Другой вопрос, захочет ли Реал держать у себя 40-летнего Роналду на большом контракте. Перес легко прощается со всеми, кому 34-35 лет, даже с воспитанниками.
А по Бекхэму, уехавшему в Америку довольно рано, я скучала. Он мог остаться в Европе. В итоге он все равно возвращался в Милан и ПСЖ поиграть немного.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвид Бэкхем хочет пригласить нападающего сливочных Криштиану Роналду в новый клуб «Майами», который начнет свое выступление в МЛС в 2020 году.
Бэкхем, который будет тренером клуба из Флориды, полагает, что сможет привлечь в штат игроков с большими именами, в том числе и Роналду.
Сейчас португальцу 32 года, и к тому времени, когда «Майами» будет полностью готов к функционированию, он может быть открыт для последнего контракта в своей карьере.
Это будет огромным стимулом для МЛС – одна из двух самых больших футбольных звезд последних лет будет поспособствовать развитию спорта в США.