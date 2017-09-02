Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ионов: «Мной интересовался Кучук, поэтому я сделал выбор в пользу «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал, что побудило его сделать выбор в пользу донской команды. 28-летний игрок перебрался в стан желто-синих из «Динамо» в последний день трансферного окна, заключив контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

    «Вариант с переходом возник давно. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович Кучук. У меня были непонятки с будущим, всe затянулось и получилось, что переход состоялся в последний день. Были и другие предложения, но свой выбор я сделал в пользу «Ростова» и тренера», – сказал Ионов.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2017 12:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 5 сентября 2017, 23:43

      При нынешней ситуации в Ростове и положении дел во всём чемпионате Рост ещё и за Европу поборется,а если Ионов заиграет не плохое усиление!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 сентября 2017, 14:42

      Начни забивать и все будет нормально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 сентября 2017, 12:31

      Удачи в матчах за Ростов!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 3 сентября 2017, 13:05

      Тобой поинтересовался Кучук..
      Ты не забудь у болел поинтересоваться..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 16:54

      Восьмым защитником тебя поставят.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11