Ионов: «Мной интересовался Кучук, поэтому я сделал выбор в пользу «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал, что побудило его сделать выбор в пользу донской команды. 28-летний игрок перебрался в стан желто-синих из «Динамо» в последний день трансферного окна, заключив контракт на три года с возможностью продления еще на сезон.

«Вариант с переходом возник давно. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется Леонид Станиславович Кучук. У меня были непонятки с будущим, всe затянулось и получилось, что переход состоялся в последний день. Были и другие предложения, но свой выбор я сделал в пользу «Ростова» и тренера», – сказал Ионов.