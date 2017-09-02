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    Венгер заявил, что «Арсенал» либо подпишет с Санчесом новый контракт, либо отпустит игрока бесплатно

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о будущем нападающего Алексиса Санчеса, отметив, что форвард может покинуть команду бесплатно.

    Напомним, контракт 28-летнего чилийца с лондонским клубом истекает следующим летом.

    «Алексис Санчес останется в «Арсенале» до конца контракта. Либо в течение сезона найдется способ продлить соглашение, либо в конце сезона игрок уйдет бесплатно», – сказал Венгер.

    Источник: ESPN

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    02.09.2017 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 сентября 2017, 13:25

      да куда Санчес денется, на носу ЧМ, хочет перед ЧМ полсезона просидеть на лавке и растерять форму?

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 11:50

      Венгер - совсем ох-нел !

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