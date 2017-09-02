Венгер заявил, что «Арсенал» либо подпишет с Санчесом новый контракт, либо отпустит игрока бесплатно

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о будущем нападающего Алексиса Санчеса, отметив, что форвард может покинуть команду бесплатно.

Напомним, контракт 28-летнего чилийца с лондонским клубом истекает следующим летом.

«Алексис Санчес останется в «Арсенале» до конца контракта. Либо в течение сезона найдется способ продлить соглашение, либо в конце сезона игрок уйдет бесплатно», – сказал Венгер.