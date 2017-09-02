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    Мостовой: «Два месяца назад Карреру на руках носили по Красной площади, а теперь он «поплохел», что ли?»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

    По итогам прошлого сезона красно-белые под руководством итальянского специалиста стали чемпионами России, на данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

    – Видя за работой Массимо Карреру уже почти полтора сезона, можете ли высказать свое мнение: хороший ли он тренер или нет?

    – Вы знаете, на множество вопросов о том, хороший ли это тренер или нет не высказываю свое мнение. Почему так? А кто-нибудь в принципе может мне расшифровать, что значит хороший тренер или нет? Что вы под этим подразумеваете?

    – Для одного болельщика это красивая игра, для другого – несомненно хороший результат. Для третьего – умение вовремя вносить коррективы и переламывать игру, для четвертого это доверие и рост молодежи. И вот, кстати, интересный вопрос – а как бы вы охарактеризовали, что есть «хороший тренер»?

    – Вы знаете, для меня термин «хороший тренер» не означает ничего. Есть понятие хороший человек. Но я не вижу понятия и определения «хороший тренер». Потому что если сегодня ты выигрываешь – ты хороший. А завтра вдруг проиграл – ты тут же становишься плохим? Как такое может быть (смеется)?

    Поэтому таких определений как «хороший тренер», «плохой тренер» для меня не существует. Хотя бы потому что его невозможно формализовать. Два месяца назад Карреру чуть ли не носили на руках по Красной площади. А теперь он за месяц что, резко «поплохел»? Как такое может быть в реальности? Поэтому для меня этих понятий не существует.

    – Получается, что единственно правильный критерий – успешный этот тренер или нет?

    – Скорее всего, да. Или фартовый – нефартовый. Давайте посмотрим на вопрос шире, и возьмем топовые европейские команды. Они тратят по 300-500 миллионов. Тут любой тренер будет нормальным, если он, конечно, не дурак.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.09.2017 11:48
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 сентября 2017, 02:24

      И правда, от любви до ненависти один шаг, но отрадно слышать, что мы, болельщики, всё-же пока за него, за тренера, а причины где-то там , внутри команды, хотя время покажет...

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 сентября 2017, 18:32

      гнать на Карреру ни кто из фанатов не имеет морального права, так же как и руководство увольнять его. Родионов при всем уважении к нему - импотент селекционной службы. Даже Валера в каждое трансферное окно привозил каких-нибудь кариок. Спрос с игроков, которых цск гоняет по полю прошлогодним составом, или даже позапрошлогодним, с Федуна, который вкупе с Родионовым просрал трансферное окно. Но ни как не с Маси.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > piligrim1986 2 сентября 2017, 20:54

      Родионов при всем уважении к нему - импотент селекционной службы.
      -------------------- ты не прав!
      он не импотент! он просто евнух!))

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Snerg 3 сентября 2017, 05:42

      Ну здрасьте, селекция стоит, а вы - импотент.

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      Рейтинг: +665

      Snerg > subbotaspartak 3 сентября 2017, 11:57

      хех)) надо уметь признавать ошибки клуба за который ты болеешь , а не просто балаболить как ты , ! вот изза таких как ты и складывается плохое впечатление о болельщиках Спартака

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      Рейтинг: +116

      Pirboy 2 сентября 2017, 15:11

      Уважаемый, Александр Владимирович за славу надо платить, вы же проходили через этого.

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 сентября 2017, 14:31

      Есть выражение "от любви до ненависти один шаг" к спорту тоже относится.Когда в футболе есть победы, результат,игра с этим приходят уважение и любовь ,стоит попасть в полосу поражений,сложностей с набором очков,не внятной игры, могут тут же "в топтать в грязь".Хорошие тренера наверное есть ,как и не очень,как и в жизни хороший специалист и так себе.Но с логикой Мостового дайте мне на трансфер "кучу бабла" и я буду нормальный тренер можно не согласиться.Тренерская работа не благодарна, но наверно интересна,успешность тренера не зависит только от фарта,с этим тоже можно не согласиться (сегодня фарт есть ,завтра может улетучиться).

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      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 2 сентября 2017, 13:46

      в России народ такой гнилой! если выигрываешь ты хороший,проигрываешь ты дерьмо! САМИ НА СЕБЯ ПОСМОТРИТЕ СО СТОРОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Аvenger 2 сентября 2017, 18:18

      А человек - это звучит...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2017, 13:44

      Каррера нормальный тренер и отличный человек-оставьте его в покое.

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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN 2 сентября 2017, 13:21

      в ЧР единственный тренер,который всегда даёт результат - Бердыев... это ещё и потому,что сам контролирует подбор игроков... у Карреры нет такой возможности...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 сентября 2017, 12:37

      Нервная и чаще не благодарная работа!... Чемпионом становится один, а остальные остаётся только мазаться перед руководством, болелами и СМИ....

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 2 сентября 2017, 12:32

      Надеюсь ему дадут кредит доверия. Надо просто переждать сложные времена.

      5
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 2 сентября 2017, 12:19

      у нас так принято

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