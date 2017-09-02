Мостовой: «Два месяца назад Карреру на руках носили по Красной площади, а теперь он «поплохел», что ли?»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака».

По итогам прошлого сезона красно-белые под руководством итальянского специалиста стали чемпионами России, на данный момент команда занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место.

– Видя за работой Массимо Карреру уже почти полтора сезона, можете ли высказать свое мнение: хороший ли он тренер или нет?

– Вы знаете, на множество вопросов о том, хороший ли это тренер или нет не высказываю свое мнение. Почему так? А кто-нибудь в принципе может мне расшифровать, что значит хороший тренер или нет? Что вы под этим подразумеваете?

– Для одного болельщика это красивая игра, для другого – несомненно хороший результат. Для третьего – умение вовремя вносить коррективы и переламывать игру, для четвертого это доверие и рост молодежи. И вот, кстати, интересный вопрос – а как бы вы охарактеризовали, что есть «хороший тренер»?

– Вы знаете, для меня термин «хороший тренер» не означает ничего. Есть понятие хороший человек. Но я не вижу понятия и определения «хороший тренер». Потому что если сегодня ты выигрываешь – ты хороший. А завтра вдруг проиграл – ты тут же становишься плохим? Как такое может быть (смеется)?

Поэтому таких определений как «хороший тренер», «плохой тренер» для меня не существует. Хотя бы потому что его невозможно формализовать. Два месяца назад Карреру чуть ли не носили на руках по Красной площади. А теперь он за месяц что, резко «поплохел»? Как такое может быть в реальности? Поэтому для меня этих понятий не существует.

– Получается, что единственно правильный критерий – успешный этот тренер или нет?

– Скорее всего, да. Или фартовый – нефартовый. Давайте посмотрим на вопрос шире, и возьмем топовые европейские команды. Они тратят по 300-500 миллионов. Тут любой тренер будет нормальным, если он, конечно, не дурак.