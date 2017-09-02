Источник: «Реал» следующим летом хочет заменить Бензема на Гризманна

А как же договоренность между клубами не покупать игроков друг у друга напрямую? Этим летом она уже была нарушена Реалом. Теперь Гризманна хотят.
Обнаглел Перес.
Отступные за француза 100 млн? Чего Барса не активировала выкуп тогда, как с Паулиньо и как ПСЖ с Неймаром? Странно что-то.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн следующим летом может перейти в «Реал». Сообщается, что руководство мадридского клуба рассматривает 26-летнего француза в качестве замены Кариму Бензема.
Отметим, что в июне форвард продлил контракт с «матрасниками» до 2022 года. Сумма отступных составляет 100 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере один матч, в котором заработал удаление.