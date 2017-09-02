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    Источник: «Реал» следующим летом хочет заменить Бензема на Гризманна

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн следующим летом может перейти в «Реал». Сообщается, что руководство мадридского клуба рассматривает 26-летнего француза в качестве замены Кариму Бензема.

    Отметим, что в июне форвард продлил контракт с «матрасниками» до 2022 года. Сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере один матч, в котором заработал удаление.

    Источник: Skysports

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    02.09.2017 11:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +833

      Sola 2 сентября 2017, 16:17

      А как же договоренность между клубами не покупать игроков друг у друга напрямую? Этим летом она уже была нарушена Реалом. Теперь Гризманна хотят.
      Обнаглел Перес.

      Отступные за француза 100 млн? Чего Барса не активировала выкуп тогда, как с Паулиньо и как ПСЖ с Неймаром? Странно что-то.

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 2 сентября 2017, 12:43

      Если это правда я буду писаться от счастья

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 сентября 2017, 11:49

      Пускай рассматривает . Будет сезон трансферов ... и будет пища !

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