Источник: «Реал» следующим летом хочет заменить Бензема на Гризманна

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн следующим летом может перейти в «Реал». Сообщается, что руководство мадридского клуба рассматривает 26-летнего француза в качестве замены Кариму Бензема.

Отметим, что в июне форвард продлил контракт с «матрасниками» до 2022 года. Сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере один матч, в котором заработал удаление.