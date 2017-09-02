Ловчев: «Говорят, Гинер хочет продать ЦСКА»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев сообщил, что президент ЦСКА Евгений Гинер желает продать московский клуб.

Ранее сообщалось, что новым владельцем армейцев может стать Аркадий Абрамович.

«Говорят, он хочет продать ЦСКА. Нет средств у Евгения Ленноровича. Я скажу вам, что сейчас творится с ЦСКА. Гинер был близок к Абрамовичу, потом к Сергею Иванову. И когда на груди появился спонсор у них знаменитый («Россети»), это же Иванов подогнал. А теперь таких могучих болельщиков у ЦСКА нет — и Гинер уже не может содержать команду.

Он устал все время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмет и «навалит». И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с «Ахматом» армейцы набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привез», – отметил Ловчев.