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    Ловчев: «Говорят, Гинер хочет продать ЦСКА»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев сообщил, что президент ЦСКА Евгений Гинер желает продать московский клуб.

    Ранее сообщалось, что новым владельцем армейцев может стать Аркадий Абрамович.

    «Говорят, он хочет продать ЦСКА. Нет средств у Евгения Ленноровича. Я скажу вам, что сейчас творится с ЦСКА. Гинер был близок к Абрамовичу, потом к Сергею Иванову. И когда на груди появился спонсор у них знаменитый («Россети»), это же Иванов подогнал. А теперь таких могучих болельщиков у ЦСКА нет — и Гинер уже не может содержать команду.

    Он устал все время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмет и «навалит». И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с «Ахматом» армейцы набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привез», – отметил Ловчев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.09.2017 10:44
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +706

      111ax 5 сентября 2017, 16:53

      газпром вливается в зенит, было бы неплохо и для ЦСКА такого спонсора

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 4 сентября 2017, 06:10

      Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмет и «навалит».

      Логика не связанная, игровые моменты и финансы...

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 сентября 2017, 09:28

      Нужен мощный владелец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 сентября 2017, 17:40

      Армейский клуб ...продадут....Как расстрел отменили,так торговля расправила плечи и раздвинула границы.

      0
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      Рейтинг: +12

      Nikitiv 2 сентября 2017, 16:48

      Нужно Васина гнать в шею одни привозы почти каждый матч

      2
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      Рейтинг: +87

      KARDENAL 2 сентября 2017, 16:32

      Перемены нужны в руководстве! Старая проверенная система уже не актуальна судя по всему..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 сентября 2017, 14:44

      и рафсформировать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 2 сентября 2017, 14:22

      нет дыма без огня, но не хочется верить...

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2017, 13:50

      Опять этот кухонный пиздабол рассуждает... Пока в ЦСКА будут деньги на зарплату, будет и результат.

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 2 сентября 2017, 13:28

      Армейцы набросились на судью не из-за привоза Васина, а из-за грубой ошибки бокового...а что касается Васина, тот момент, что Гончаренко его снял с игры, уже показательный...а вообще подобный эпизод - еще один камень в огород противников видеоповторов, потому что бокового тоже можно оправдать - после обреза эпизод развивался быстро, тот просто не успел занять идеальную позицию...если честно, подобный гол напомнил гол Вольфсбургав еврокубках, когда Игнашевич не доиграл до конца, и позволил игроку атаки перевести мяч с линии на набегающего партнера

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