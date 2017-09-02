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    УЕФА оштрафовал «Партизан» на 130 тысяч за беспорядки болельщиков, команда проведет два домашних матча без зрителей

    11-го июля «Партизан» обыграл «Будучность» (2:0) в рамках встречи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Арбитр Пол ван Букел зафиксировал в протоколе матча ряд нарушений со стороны домашних болельщиков. Позже УЕФА начал расследование.

    Вчера союз отклонил апелляцию белградского клуба, обязав его руководство к выплате 130-ти тысяч евро штрафа. Сербские болельщики обвиняются в блокировке ворот стадиона, запуске фейерверков, бросании предметов на поле, расизме и проникновении на поле.

    «Партизан» также проведет две домашних встречи без зрителей.

    Источник: УЕФА

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    02.09.2017 00:38
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