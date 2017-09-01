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    Мевля, Нобоа и Дзюба – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

    «Зенит» опубликовал список из 25-ти игроков на групповой этап Лиги Европы.

    Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

    Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.

    Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

    Напомним, соперниками петербургского клуба по группе L стали «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

    Первый матч на турнире команда Роберто Манчини проведет на выезде против «Вардара». Встреча состоится 14-го сентября.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.09.2017 20:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 сентября 2017, 11:40

      А чего Зенит на РЖД арене играет, у Вардара стадиона нету что-ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2017, 09:47

      Нормальный составчик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2017, 08:08

      задницу как раз надерут Зениту

      -2
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      ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Garrincha58 7 сентября 2017, 12:36

      надеюсь что этого не произойдет, а если произойдет то пусть как можно позже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 сентября 2017, 21:46

      Удачи Зениту в Лиге ЕВРОПЫ!!!
      НАДЕРИ ВСЕМ ЗАДНИЦУ!!!

      4
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 1 сентября 2017, 21:40

      Нобоа когда в Зените оказался, пропустил я как-то новость

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > juvseriy 2 сентября 2017, 09:47

      Нобоа попросту нужно встроить в новую команду. Когда до него дойдет, цены не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67293

      portero 1 сентября 2017, 20:43

      зачем только Жирков на ЛЕ? лучше молодого кого нить поставили

      0
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      ...
      Рейтинг: +67293

      portero > SapogSpb 1 сентября 2017, 21:13

      да хороший игрок он , только два тайма не тянет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 1 сентября 2017, 20:24

      Дзюба, давай покажи им всем , мы с тобой!

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 20:21

      Надеюсь, что в завершении розыгрыша ЛЕ, команда в этом составе попадёт в наградные списки победителей этого турнира!!...
      Еуропа снова изойдёт на го..о, а парни подрастут на трансферном рынке в цене и наполнят паруса своих карьер удачей!!...

      7
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > insider_retro 1 сентября 2017, 21:30

      ты бредишь политпроект опять обосрется

      -1
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