Мевля, Нобоа и Дзюба – в заявке «Зенита» на Лигу Европы

«Зенит» опубликовал список из 25-ти игроков на групповой этап Лиги Европы.

Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.



Защитники: Александр Анюков, Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков.



Полузащитники: Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Дмитрий Богаев, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Олег Шатов.



Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Дмитрий Полоз.

Напомним, соперниками петербургского клуба по группе L стали «Реал Сосьедад», норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар».

Первый матч на турнире команда Роберто Манчини проведет на выезде против «Вардара». Встреча состоится 14-го сентября.