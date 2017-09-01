Дембеле может заработать в «Барселоне» около 100 миллионов за пять лет

Стали известны подробности соглашения нападающего Усмане Дембеле с «Барселоной». Напомним, что игрок сборной Франции этим летом перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

Сообщается, что заработная плата 20-летнего форварда в новой команде будет составлять 12 миллионов евро в год. Вместе с бонусами оклад футболиста может вырасти до 20 миллионов.

Таким образом, Дембеле может заработать около 100 миллионов по пятилетнему контракту в «Барселоне».