Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дембеле может заработать в «Барселоне» около 100 миллионов за пять лет

    Стали известны подробности соглашения нападающего Усмане Дембеле с «Барселоной». Напомним, что игрок сборной Франции этим летом перешел в каталонский клуб из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро.

    Сообщается, что заработная плата 20-летнего форварда в новой команде будет составлять 12 миллионов евро в год. Вместе с бонусами оклад футболиста может вырасти до 20 миллионов.

    Таким образом, Дембеле может заработать около 100 миллионов по пятилетнему контракту в «Барселоне».

    Источник: Spiegel

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      Abrekkk 1 сентября 2017, 21:15

      казалось бы , 100 лимонов огромная сумма за 5 лет труда, если бы на уме не было 100 лимонов клоуна Мкгрегора за 1 бой с Майвезером...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 сентября 2017, 20:24

      Все равно до заработков баскетболистов НБА не дотянется ... Ха-ха )_)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 20:06

      Сколько он может заработать проныры всегда смогут подсчитать... А вот сколько он будет забивать за сезон за такие деньги?.... И сколько будет в среднем выйдет стоимость одного гола для клуба?... Вот что интересно...))
      А так пусть рубит бабло и тревожит сетки ворот соперников!!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 сентября 2017, 18:49

      а играть он будет ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > 84aivengo 1 сентября 2017, 18:59

      на дембель ушел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      the eternal knight 1 сентября 2017, 18:32

      Ебать даже у роналду 21 млн. У них что зарплаты резиновые, у одного месси около 40 млн

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > the eternal knight 1 сентября 2017, 19:00

      мне больше е.ать почему у кокоши с дзюбой такие зп

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > the eternal knight 1 сентября 2017, 19:32

      Не называй ЭТО зарплатой.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 > vladik12 3 сентября 2017, 21:28

      Потому что получать миллионы за игру в мячик - это бред, а не зарплата.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11