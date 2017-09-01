Навас: «Рад вернуться в «Рубин», где я провел шесть чудесных лет»

Защитник Сесар Навас поделился впечатлениями от своего возвращения в «Рубин».

Напомним, в четверг 37-летний испанец подписал контракт с командой из Татарстана, за которую ранее выступал с 2009 по 2015 год.

«Я очень признателен «Рубину» за оказанное доверие и возможность снова оказаться в этом большом клубе. Рад вернуться в команду, в которой провел шесть чудесных лет, в город, в котором чувствовал себя комфортно, к болельщикам, чью поддержку всегда ощущал.

Пока не могу назвать точную дату выхода на поле. Сейчас главное — усердно тренироваться и внимательно прислушиваться к самочувствию. В перерыве я тоже не бездельничал, занимался самостоятельно.

Курбан Бекиевич тепло поприветствовал меня в клубе. Обстоятельной беседы пока не было, но у нас еще будет время все обсудить», — сказал Навас.