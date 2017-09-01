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    Навас: «Рад вернуться в «Рубин», где я провел шесть чудесных лет»

    Защитник Сесар Навас поделился впечатлениями от своего возвращения в «Рубин».

    Напомним, в четверг 37-летний испанец подписал контракт с командой из Татарстана, за которую ранее выступал с 2009 по 2015 год.

    «Я очень признателен «Рубину» за оказанное доверие и возможность снова оказаться в этом большом клубе. Рад вернуться в команду, в которой провел шесть чудесных лет, в город, в котором чувствовал себя комфортно, к болельщикам, чью поддержку всегда ощущал.

    Пока не могу назвать точную дату выхода на поле. Сейчас главное — усердно тренироваться и внимательно прислушиваться к самочувствию. В перерыве я тоже не бездельничал, занимался самостоятельно.

    Курбан Бекиевич тепло поприветствовал меня в клубе. Обстоятельной беседы пока не было, но у нас еще будет время все обсудить», — сказал Навас.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2017 17:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 сентября 2017, 21:03

      За шесть миллионов евро..
      Мучас грациос

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 1 сентября 2017, 19:59

      Аксакал защиты Бердыева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 сентября 2017, 18:50

      наваса и томь пришел бы если бы там бердыев был ему не клуб нужен а туркмен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 1 сентября 2017, 18:12

      Как-то не удивлен этому событию..

      0
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