Известные футбольные гении к 25 годам уже многого добивались. А Неймар - типичный захеренный футбольный талант. Гений, ставший говном. Баян, превратившийся в трещотку. На старость лет он еще сезон-полтора блестнет. И останутся в памяти 222, а не футбол.
Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что его его партнер по национальной команде Филиппе Коутиньо остался разочарован тем, что ему не удалось перейти этим летом в «Барселону».
Каталонский клуб предлагал «Ливерпулю» за 25-летнего хавбека около 140 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.
«Коутиньо очень расстроен», – заявил Неймар.
Напомним, что сам Неймар перешел этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.