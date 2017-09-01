Неймар: «Коутиньо очень расстроился, что не перешел в «Барселону»

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что его его партнер по национальной команде Филиппе Коутиньо остался разочарован тем, что ему не удалось перейти этим летом в «Барселону».

Каталонский клуб предлагал «Ливерпулю» за 25-летнего хавбека около 140 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.

«Коутиньо очень расстроен», – заявил Неймар.

Напомним, что сам Неймар перешел этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.