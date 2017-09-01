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    Неймар: «Коутиньо очень расстроился, что не перешел в «Барселону»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что его его партнер по национальной команде Филиппе Коутиньо остался разочарован тем, что ему не удалось перейти этим летом в «Барселону».

    Каталонский клуб предлагал «Ливерпулю» за 25-летнего хавбека около 140 миллионов евро, однако мерсисайдцы ответили отказом.

    «Коутиньо очень расстроен», – заявил Неймар.

    Напомним, что сам Неймар перешел этим летом из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.

    Источник: Mundodeportivo

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    01.09.2017 17:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2017, 21:36

      Известные футбольные гении к 25 годам уже многого добивались. А Неймар - типичный захеренный футбольный талант. Гений, ставший говном. Баян, превратившийся в трещотку. На старость лет он еще сезон-полтора блестнет. И останутся в памяти 222, а не футбол.

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      Рейтинг: +423

      Drapik > DeStar 1 сентября 2017, 22:28

      Ну, я не помню примеров, когда игрока пиарят и пиарят с 18 до 25, при этом игрок занят больше чем, что написать в твиттере, чем футболом, и вдруг он реально становится не только в СМИ, но и на поле.
      Для сравнения - Криштиану, при всех его нюансах и понтах, справился с собой и начал доказывать свою футбольную гениальность на поле. И доказал. А в Неймара не очень верится. Сейчас Неймар - самовлюбленный индюк, явно себя переоценивающий.

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      Рейтинг: +423

      Drapik > DeStar 9 сентября 2017, 01:00

      Да, знаешь, может ты и прав. Я помню, у многих были сомнения по поводу его перехода в Барсу, в контексте перехода под тень Месси.

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      Рейтинг: +423

      Drapik > DeStar 9 сентября 2017, 01:15

      Подумал еще - ты точно прав. Буду внимательнее следить за Неймаром.

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      Рейтинг: +423

      Drapik 1 сентября 2017, 21:29

      Балаболка

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 1 сентября 2017, 20:13

      Большинство футбольных болельщиков за то рады, что он остался в Ливерпуле

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 18:18

      зато сам с барсы свалил с удовольствием

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      Рейтинг: +722

      Urry 1 сентября 2017, 18:13

      Там и итак народу достаточно

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 1 сентября 2017, 17:48

      Кутя зачем тебе цыганский чемпионат ,ты в самой Великой команде наслаждайся !(тебе пример Суарес ,кто щас про него говорит ,а в Ливере! вот не русские все вам объяснять.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 сентября 2017, 17:31

      Коутиньо сам писать и говорить разучился или Неймар у него пресс секретарь ?

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