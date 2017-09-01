Эдер: «Болельщики думают, что я не так крут, как Дзюба? Сделаю все, чтобы доказать им обратное»

Новичок «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб. Напомним, что железнодорожники арендовали 29-летнего португальского нападающего до конца сезона у «Лилля» за 200 тысяч евро.

– Меня отлично приняли! Все помогали, подсказывали. Понятно, что мне нужно освоиться. Рад, что процесс пошел. Сама тренировка была очень насыщенной и интенсивной.

– С тренером пообщались?

– Конечно. Он тепло меня поприветствовал. Я в курсе, что это настоящая легенда клуба. И по первому занятию почувствовал, с каким огромным желанием он работает. Тренер рассказал немного о Москве, о «Локомотиве». Объяснил, как играет команда, чего ждет от меня лично.

– И чего же?

– Я понял, что в «Локо» не место самодеятельности. Все твои действия должны быть заточены под общую идею. Все линии должны играть компактно, огромное значение уделяется правильному переходу из обороны в атаку и обратно.

– И последнее. Слышали о таком футболисте, как Артем Дзюба?

– Ммм... Это из сборной России?

– Да. И из «Зенита». Он тоже мог оказаться в «Локомотиве», но в итоге ставку делают на вас. И среди болельщиков есть разочарованные, которые уверены: с Дзюбой атака команды была бы посильнее, чем с Эдером. Есть что им ответить?

– Они не верят, что я достаточно хорош? Думают, я не так крут? Что ж, сделаю все, чтобы доказать им обратное!