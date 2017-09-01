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    Эдер: «Болельщики думают, что я не так крут, как Дзюба? Сделаю все, чтобы доказать им обратное»

    Новичок «Локомотива» Эдер поделился впечатлениями от своего перехода в московский клуб. Напомним, что железнодорожники арендовали 29-летнего португальского нападающего до конца сезона у «Лилля» за 200 тысяч евро.

    – Меня отлично приняли! Все помогали, подсказывали. Понятно, что мне нужно освоиться. Рад, что процесс пошел. Сама тренировка была очень насыщенной и интенсивной.

    – С тренером пообщались?

    – Конечно. Он тепло меня поприветствовал. Я в курсе, что это настоящая легенда клуба. И по первому занятию почувствовал, с каким огромным желанием он работает. Тренер рассказал немного о Москве, о «Локомотиве». Объяснил, как играет команда, чего ждет от меня лично.

    – И чего же?

    – Я понял, что в «Локо» не место самодеятельности. Все твои действия должны быть заточены под общую идею. Все линии должны играть компактно, огромное значение уделяется правильному переходу из обороны в атаку и обратно.

    – И последнее. Слышали о таком футболисте, как Артем Дзюба?

    – Ммм... Это из сборной России?

    – Да. И из «Зенита». Он тоже мог оказаться в «Локомотиве», но в итоге ставку делают на вас. И среди болельщиков есть разочарованные, которые уверены: с Дзюбой атака команды была бы посильнее, чем с Эдером. Есть что им ответить?

    – Они не верят, что я достаточно хорош? Думают, я не так крут? Что ж, сделаю все, чтобы доказать им обратное!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2017 16:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 сентября 2017, 09:59

      Удачи в Локо!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 1 сентября 2017, 21:31

      Это Дзюба стал болельщиком Локо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67293

      portero 1 сентября 2017, 20:41

      может это Дзюбу вдохновит и он проснется, пока он напоминает "тормоза" на поле

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 1 сентября 2017, 18:53

      Интересно знать, кто из болельщиков Локомотива думает так?! Эти бездари из желтушной прессы уже достали!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      AntonyScore 1 сентября 2017, 18:52

      Вряд ли получится переплюнуть легенду Дзюбиньо...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 1 сентября 2017, 18:07

      Чтобы быть крутым как Дзюба надо сидеть на лавке как Дзюба и получать как Дзюба. Одними голами тут не отделаешься! Локо удачи, с приходом Палыча дела пошли лучше

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 сентября 2017, 17:43

      нет нет неееет, обычно когда начинаются такие вот интервью.... всё заканчивается печально даже не успев начаться

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 сентября 2017, 17:10

      Эти писаки всё про дзюбу. Он им что, родственник? Заебал уже этот поленообразный

      6
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 1 сентября 2017, 16:53

      Правильный ответ.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 16:48

      Мне кажется, португальцу нужно думать не о крутости, а как наколотить полтора десятка мячей!!... Тогда и аренда быстро пролетит и взаимная польза поддержит статус игрока!... А сравнениями у нас есть кому заниматься!!.. Удачи чемпиону!...))

      5
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