Набиуллин: «Было предложение от «Спартака», но я отказался»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин подтвердил, что этим летом его хотел приобрести «Спартак». Россиянин подчеркнул, что не намерен в ближайшее время покидать казанскую команду.

«Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать с «Рубином».

В Лиге чемпионов, думаю, скоро и со своим нынешним клубом сыграю», — сказал Набиуллин.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал «Рубину» за Набиуллина 5 миллионов евро.