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    Набиуллин: «Было предложение от «Спартака», но я отказался»

    Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин подтвердил, что этим летом его хотел приобрести «Спартак». Россиянин подчеркнул, что не намерен в ближайшее время покидать казанскую команду.

    «Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать с «Рубином».

    В Лиге чемпионов, думаю, скоро и со своим нынешним клубом сыграю», — сказал Набиуллин.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал «Рубину» за Набиуллина 5 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.09.2017 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 сентября 2017, 16:05

      Ну так то молодец конечно...а нам остаётся только сожалеть

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 сентября 2017, 14:09

      ...слова Эльмира радуют!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 сентября 2017, 13:21

      маладца, малай!!!
      и так два татарина в клубе. давай выполняй, что задумал...

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