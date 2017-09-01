Набиуллин: «Было предложение от «Спартака», но я отказался»

Ну так то молодец конечно...а нам остаётся только сожалеть
Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин подтвердил, что этим летом его хотел приобрести «Спартак». Россиянин подчеркнул, что не намерен в ближайшее время покидать казанскую команду.
«Было ли предложение перейти в «Спартак»? Да. Отказался, потому что хочу продолжать выступать с «Рубином».
В Лиге чемпионов, думаю, скоро и со своим нынешним клубом сыграю», — сказал Набиуллин.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал «Рубину» за Набиуллина 5 миллионов евро.