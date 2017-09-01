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    «Ювентус» перенес трансфер Джана на январь

    Руководство «Ювентуса» уже строит трансферные планы на январь, сообщает Corriere dello Sport. Турицны рассчитывают в начале будущего года заполучить полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана. 23-летний футболист отказывается подписывать новое соглашение со своим нынешним клубом, ожидая улучшения условий или предложения от другой серьезной команды.

    «Ювентус» также оценил футболиста в 10 миллионов евро, учитывая скорое завершение действующего соглашения немца турецкого происхождения в клубом. Ранее его трансфер оценивался в 25 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 11:29
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