Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» пыталась увести Мбаппе у «ПСЖ» перед закрытием трансферного окна

    Перед закрытием трансферного окна в Европе, «Барселона» пыталась приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Напомним, что футболист в итоге оказался в «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

    В Каталонии хотели воспользоваться неразберихой в стане соперников. УЕФА заранее предупредил «ПСЖ» о том, что трансфер Мбаппе на постоянной основе может привести к нарушению правил финансового фэйр-плей. Но даже эта заминка не помогла сине-гранатовым заполучить 18-летнего француза.

    Источник: Yahoo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2017 06:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 2 сентября 2017, 06:18

      на трасфере ПСЖ-БАРСА 5-0 в пользу шейхов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 1 сентября 2017, 10:44

      Ну может только к офису Реала бояться за Бенземой прийти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 1 сентября 2017, 10:43

      Yahooею с этих новостей от Yahoo и ему подобных . Такое ощущение складывается по прессе, что "агенты влияния" Барсы с мешками денег стоят под офисами всех значимых футбольных клубов мира и пытаются у них всех форвардов "увести"...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11