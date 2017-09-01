«Барселона» пыталась увести Мбаппе у «ПСЖ» перед закрытием трансферного окна

Перед закрытием трансферного окна в Европе, «Барселона» пыталась приобрести форварда «Монако» Килиана Мбаппе. Напомним, что футболист в итоге оказался в «ПСЖ» на правах аренды с обязательством выкупа за 180 миллионов евро.

В Каталонии хотели воспользоваться неразберихой в стане соперников. УЕФА заранее предупредил «ПСЖ» о том, что трансфер Мбаппе на постоянной основе может привести к нарушению правил финансового фэйр-плей. Но даже эта заминка не помогла сине-гранатовым заполучить 18-летнего француза.