«Рубин» объявил о возвращении Наваса

Защитник Сесар Навас вернулся в «Рубин». Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Напомним, что 37-летний испанец выступал за команду из Татарстана с 2009 по 2015 год.

«В течение шести лет Навас был одним из лидеров «Рубина» на поле и в раздевалке, неоднократно выводил команду с капитанской повязкой, став в Казани настоящей легендой», — говорится в сообщении официальном сайте клуба.

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