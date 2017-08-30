Пашалич: «Рад, что сразу начал играть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич рассказал о старте карьеры в московском клубе. Хорват пополнил состав красно-белых в июне.

«Первые впечатления от «Спартака» положительные. Я рад, что сразу начал играть. Расстроил только счет в дерби (1:2 в игре 6-го тура РФПЛ против ЦСКА – прим. «Бомбардира»). Попробуем добиться нужного результата в предстоящих матчах и вернуть команде ту форму, в которой она была в прошлом сезоне. Не могу дождаться момента, когда смогу попробовать вкус Лиги чемпионов», – приводит слова игрока официальный сайт футбольного союза Хорватии.

Напомним, права на Пашалича принадлежат «Челси». В сезоне РФПЛ-2017/18 на его счету один гол в пяти матчах.