«Арсенал» претендует на защитника «Вест Бромвича» Эванса

«Арсенал» включился в борьбу за защитника «Вест Бромвича» Джонни Эванса.

Ранее «дрозды» отклонили предложение по 29-летнему игроку от «Манчестер Сити» в размере примерно 20 миллионов евро. Также сообщалось, что «Лестер» готов заплатить за футболиста около 25 миллионов. По информации СМИ, «Вест Бромвич» надеется выручить от продажи защитника не менее 30 миллионов евро.

Нынешний контракт Эванса действует до июля 2019 года. Отметим, что впервые об интересе «канониров» к игроку сообщалось в июле 2015 года, когда он еще защищал цвета «Манчестер Юнайтед».