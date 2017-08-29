Рабьо: «Мбаппе сказал мне, что во вторник заключит контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо сообщил, что из разговора с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе узнал, что 18-летний форвард монегасков сегодня заключит контракт с парижанами.

«Общался ли я с Мбаппе? Да, конечно. Он рассказал, что его переход в «ПСЖ» должен быть оформлен во вторник. Это, конечно, хорошая новость для клуба. Kилиан – молодой игрок, уже созревший в своем нынешнем коллективе. Он обладает огромным потенциалом и родом из парижского региона. Хотя последний критерий не является существенным для «ПСЖ», – сказал Рабьо.

По информации различных источников трансфер Мбаппе обойдется «ПСЖ» в сумму от 150 до 180 миллионов евро. Также ранее сообщалось, что столичный клуб возьмет футболиста в аренду с правом выкупа.