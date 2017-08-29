Фурсенко: «Уверенности в переходе Нету в «Фенербахче» нет»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что не имеет полной уверенности в переходе защитника Луиша Нету в «Фенербахче». Ранее сообщалось, что португалец уже прибыл в Стамбул и прошел медицинское обследование.

По информации СМИ, «желтые канарейки» возьмут 29-летнего футболиста в аренду за 500 тысяч евро с правом выкупа за 3 миллиона.

«Абсолютно нет, пока еще не все закончено, нет уверенности в этом», – сказал Фурсенко.

Нету перешел в «Зенит» из «Сиены» в феврале 2013 года за 6,5 миллиона евро.