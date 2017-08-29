Непомнящий: «Зенит» добывает свои очки и закономерно находится на вершине таблицы»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Зенит» все еще находится в поиске своей игры, о чем говорит разница в результатах на внутренней и европейской аренах. При этом он отметил, что главный тренер команды итальянец Роберто Манчини полностью соответствует чемпионским амбициям клуба из Санкт-Петербурга.

«Многие команды до сих пор находятся в стадии поиска своей игры, становления. Это относится даже к лидирующему «Зениту».

Команда вполне успешно выступает на внутренней арене, но пока не так хороша в еврокубковых встречах. При этом, если петербургский клуб не станет чемпионом, то это случится против всех законов футбольной логики.

Команда активно работает на трансферном рынке, усиливается качественными футболистами, и тренер – опытный итальянец Роберто Манчини – полностью соответствует амбициям клуба. Понятно, что пока Манчини находится в поиске, но команда добывает свои очки и закономерно находится на вершине таблицы», – считает Непомнящий.

Напомним, что после восьми туров «Зенит» лидирует в чемпионате России. Команда Манчини набрала двадцать очков, опережая «Локомотив», идущий на второй позиции, на один балл.