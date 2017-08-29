Непомнящий: «Спартак» должен подойти в Лиге чемпионов во всеоружии»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что в прошлом сезоне «Спартак» вполне заслуженно победил в чемпионате России. Но, по его словам, защитить титул только лишь за счет одного класса вряд ли у москвичей получится, команде нужно усиливаться, особенно перед стартом в Лиге чемпионов.

«Не хочется быть банальным, но чемпионство «Спартака» в прошлом сезоне было абсолютно справедливым. Команда играла на высоком моральном настрое, с огромной самоотдачей, добивалась побед на последних минутах… Именно так и завоевываются золотые медали.

Но пережить это и сохранить чемпионский настрой не всегда и не у всех получается. Только на одном лишь классе в нашем чемпионате стабильно побеждать не получится. У игроков «Спартака» появилась психологическая неустойчивость, и это чувствуется.

Конечно, красно-белым необходимо усиливать состав. Думаю, пауза в чемпионате пойдет на пользу и команде, и тренеру. Впереди у москвичей очень ответственный отрезок в виде группового этапа Лиги чемпионов, к которому надо подойти во всеоружии», – считает Непомнящий.

После восьми туров «Спартак» идет на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету красно-белых – девять очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 11 баллов.