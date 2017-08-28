Паршивлюк: «Ростов» приезжал в Санкт-Петербург не отбиваться, а брать очки»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк считает, что у его команды были неплохие шансы на побед в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Футболист признался, что в команде не удивлены своим удачным выступлением на старте сезона.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате, записав на свой счет 20 очков. «Ростов» идет на третей строчке, отставая на пять очков.

— «Зенит» — очень непростой соперник, конечно же, поэтому и матч получился довольно тяжелым. Приятно было играть при полных трибунах на таком стадионе. Довольны, что взяли одно очко. Конечно, приезжали не на ничью играть, но мы еще поборемся в чемпионате.

— Моменты у «Ростова» были.

— Да, подходы у нас и правда были неплохие. Приехали в Петербург не отбиваться, как некоторые думали, а зарабатывать очки. Но получилось так, как получилось.

— Чувствовалось, что «Зенит» не такой свежий после Лиги Европы?

— Думаю, у них много подобралось футболистов, которые привыкли к такому графику — играть через два дня на третий. Поэтому, думаю, и вышли с таким суперсоставом, ротации почти не было.

— «Ростов» в лидерах РФПЛ, это стало сюрпризом для игроков?

— Не стало. У нас собирались отличные квалифицированные футболисты, каждый бьется друг за друга, очень хороший тренер. Отсюда и результат.