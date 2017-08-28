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  • Паршивлюк: «Ростов» приезжал в Санкт-Петербург не отбиваться, а брать очки»

Паршивлюк: «Ростов» приезжал в Санкт-Петербург не отбиваться, а брать очки»

28 августа 2017, 06:33
2

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк считает, что у его команды были неплохие шансы на побед в матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Футболист признался, что в команде не удивлены своим удачным выступлением на старте сезона.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ростов» закончился со счетом 0:0. Сине-бело-голубые продолжают лидировать в чемпионате, записав на свой счет 20 очков. «Ростов» идет на третей строчке, отставая на пять очков.

— «Зенит» — очень непростой соперник, конечно же, поэтому и матч получился довольно тяжелым. Приятно было играть при полных трибунах на таком стадионе. Довольны, что взяли одно очко. Конечно, приезжали не на ничью играть, но мы еще поборемся в чемпионате.

— Моменты у «Ростова» были.

— Да, подходы у нас и правда были неплохие. Приехали в Петербург не отбиваться, как некоторые думали, а зарабатывать очки. Но получилось так, как получилось.

— Чувствовалось, что «Зенит» не такой свежий после Лиги Европы?

— Думаю, у них много подобралось футболистов, которые привыкли к такому графику — играть через два дня на третий. Поэтому, думаю, и вышли с таким суперсоставом, ротации почти не было.

— «Ростов» в лидерах РФПЛ, это стало сюрпризом для игроков?

— Не стало. У нас собирались отличные квалифицированные футболисты, каждый бьется друг за друга, очень хороший тренер. Отсюда и результат.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Паршивлюк Сергей
Комментарии (2)
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stream15
1503897933
Ростов играл по схеме 1-10-0-0, что от такой схемы можно ожидать?
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vgarakh
1503919665
Молодцы!!! Великий Зенит выглядел беспомощно, ни одного удара в свор ворот, получается на уровне СКА Хабаровск.
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