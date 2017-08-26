Первый тренер Макгрегора: «Я готовил Конора для «Манчестер Юнайтед»

Футбольный тренер «Лудерс» Дэвид Гленнон рассказал, как боец Конор Макгрегор в детстве играл в футбол. По словам специалиста, у Конора были все перспективы, чтобы добиться успеха в футболе.

− На какой позиции играл Конор?

− Макгрегор был страйкером. Его всегда ставили в атаку, и Конор прилично забивал. Он даже был лучшим бомбардиром «Лудерс» в чемпионате в свой первый год.

− Никогда бы не подумал, что человек такой комплекции был результативным нападающим. За счет чего он забивал свои голы?

− Макгрегора даже нельзя было назвать силовым форвардом. Не удивляйтесь, но у него была хорошая техника. Конечно, не как у Роналдиньо, но по ирландским меркам он выделялся. Наши футболисты больше берут выносливостью, силовой борьбой, прессингом, игрой в воздухе. У Конора это все тоже было, но плюс ко всему он еще неплохо управлялся с мячом, мог обыграть один в один, хорошо лупил с двух ног. Я готовил Макгрегора играть у Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку.

Полностью интервью с Дэвидом Гленноном о Коноре Макгрегоре можно прочитать здесь.

«Я готовил Макгрегора для «Манчестер Юнайтед», но вместо этого он выбрал драки и клетку». Как самый популярный боец мира играл в футбол