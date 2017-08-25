Источник: «Локомотив» арендовал Эдера за 200 тысяч, зарплата игрока – 1 миллион

Стали известны подробности перехода нападающего «Лилля» Эдер в «Локомотив». По информации источника, московский клуб арендовал 29-летнего португальца за 200 тысяч евро.

Зарплата футболиста оценивается в 1 миллион евро. Аренда футболиста не предусматривает права последующего выкупа.

В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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