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    Источник: «Локомотив» арендовал Эдера за 200 тысяч, зарплата игрока – 1 миллион

    Стали известны подробности перехода нападающего «Лилля» Эдер в «Локомотив». По информации источника, московский клуб арендовал 29-летнего португальца за 200 тысяч евро.

    Зарплата футболиста оценивается в 1 миллион евро. Аренда футболиста не предусматривает права последующего выкупа.

    В прошлом сезоне Эдер провел за «Лилль» в чемпионате Франции 30 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

    В «Локомотив» едет чемпион Европы. Что нужно знать об Эдере

    Источник: ФАН

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    25.08.2017 17:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 25 августа 2017, 18:31

      Говеный источник! На официальном сайте Локомотива черным по белому написано: "Эдер перешел в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона С ПРАВОМ ВЫКУПА"!...

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      Рейтинг: +106

      kos999 25 августа 2017, 17:48

      и ещё нападающий нужен....

      0
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 25 августа 2017, 17:42

      Миллион евро игроку, которого освистывали свои же болельщики?! Короче второй траоре(

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > catalin17CSKA 25 августа 2017, 18:02

      Освистывали его во всей Франции на всех стадионах и свои и чужие болельщики из-за гола в финале.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 августа 2017, 17:31

      дешево его отдали, неужели никчемный игрок

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > серега кашин 25 августа 2017, 17:38

      Это аренда

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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > серега кашин 25 августа 2017, 18:08

      Он морально сел во Франции,а так игрок не плохой,даже если и не заиграет,то Фернандешу не скучно будет.

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