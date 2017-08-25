Верратти получил трехматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти по итогам матча 3-го тура Лиги 1 против «Тулузы» (6:2) получил дисквалификацию на три игры.

Причиной этого стали оскорбления итальянца в адрес судьи, который за грубый фол показал футболисту вторую желтую карточку и удалил с поля.

Таким образом, хавбек не поможет парижанам во встречах против «Сент-Этьена», «Метца» и «Лиона».

В нынешнем сезоне Верратти провел за «ПСЖ» в чемпионате три матча.