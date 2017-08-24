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    Созин: «ЦСКА против «Янг Бойз» провел самый добротный матч в сезоне»

    Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Армейцы в раунде плей-офф по сумме двух встреч (1:0, 2:0) прошли швейцарский клуб «Янг Бойз».

    «Грамотно выполнив задачу, ЦСКА провел самый добротный матч в этом сезоне. Нужно отметить тренерский штаб и персонал, который работает над восстановлением игроков.

    Сейчас у ЦСКА есть оптимальный состав, но практически отсутствует резерв. Поэтому очень важно, что перед важнейшей игрой никто не заболел и не получил травмы, а футболистов правильно подводят к матчам.

    Сейчас можно думать об усилении состава, ведь может завлечь новичков участием в настоящей Лиге чемпионов», – заявил Созин.

    Сегодня в Швейцарии в 19:00 начнется жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.08.2017 17:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 августа 2017, 17:36

      Толи ещё будет ой-ёй-ёй!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 24 августа 2017, 17:31

      молодцы ЦСКА, без проблем прошли мальчиков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 24 августа 2017, 17:28

      по мне тоже это самая лучшая игра была..еслиб не чалов тормозной..было бы еще острее..

      2
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Chernyi Lis 24 августа 2017, 18:37

      Да, Жамалетдинов выглядел куда лучше, хотя и сыграл всего 15 минут.

      1
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 24 августа 2017, 17:27

      Умом тронулся Созин!!! "завлечь новичков участием в ЛЧ". Ха-ха

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Игорь В 24 августа 2017, 17:30

      не понимаю как с таким составом шли в лигу..где деньги?

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