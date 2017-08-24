Созин: «ЦСКА против «Янг Бойз» провел самый добротный матч в сезоне»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал выход ЦСКА в групповую стадию Лиги чемпионов. Армейцы в раунде плей-офф по сумме двух встреч (1:0, 2:0) прошли швейцарский клуб «Янг Бойз».

«Грамотно выполнив задачу, ЦСКА провел самый добротный матч в этом сезоне. Нужно отметить тренерский штаб и персонал, который работает над восстановлением игроков.

Сейчас у ЦСКА есть оптимальный состав, но практически отсутствует резерв. Поэтому очень важно, что перед важнейшей игрой никто не заболел и не получил травмы, а футболистов правильно подводят к матчам.

Сейчас можно думать об усилении состава, ведь может завлечь новичков участием в настоящей Лиге чемпионов», – заявил Созин.

Сегодня в Швейцарии в 19:00 начнется жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов.