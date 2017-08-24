В «Рубине» заявили, что не испытывают проблем с текущим финансированием

В руководстве «Рубина» оценили финансовое состояние клуба. Как отметил спортивный директор команды Рустем Сайманов, вопрос стоит лишь о соответствии финансовому фэйр-плей УЕФА.

«Проблем с текущим финансированием, у нас, к счастью, нет. Вопрос только в соответствии принципам финансового фэйр-плей УЕФА. В конце года у нас будет аудит. Мы общались с представителями УЕФА, говорили, что у нас новый собственник, но их это не интересует.

Наш генеральный директор на днях был в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА, для обсуждения данных вопросов. Проблемы не вчера появились и тянутся с 2014 года. Тогда клубу дали отсрочку на три года. Команда, которая была собрана год назад, по планам прошлого руководства, была способна выйти в еврокубки, на это рассчитывали, была уверенность в результате, но не получилось... Я не могу говорить о том, как клуб планировал окупить те расходы, думаю, что был свой план действий. Но сейчас у нас есть собственная задача и мы ее решаем.

В краткосрочной перспективе для начала наша задача – нормализовать и уровнять бюджет. Сейчас мы и работаем в этом направлении. Мы должны максимально разгрузить зарплатную ведомость клуба», – сказал Сайманов.

«Рубин» по ходу летнего трансферного окна уже избавился от нескольких легионеров с большими личными контрактами.