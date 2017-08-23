Семин: «Тарасов в «Спартаке»? Первый раз вообще об этом слышу»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг слухи о возможном переходе полузащитника Дмитрия Тарасова в «Спартак».

Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до июля 2018 года. В нынешнем сезоне Тарасов провел шесть матчей в РФПЛ и забил один гол.

– Ходят слухи, что Дмитрий Тарасов может перейти в «Спартак».

– Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит.