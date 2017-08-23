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    Семин: «Тарасов в «Спартаке»? Первый раз вообще об этом слышу»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг слухи о возможном переходе полузащитника Дмитрия Тарасова в «Спартак».

    Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до июля 2018 года. В нынешнем сезоне Тарасов провел шесть матчей в РФПЛ и забил один гол.

    – Ходят слухи, что Дмитрий Тарасов может перейти в «Спартак».

    – Первый раз вообще об этом слышу. Не хочу комментировать слухи. Их много ходит.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.08.2017 22:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 24 августа 2017, 09:11

      ...зачем он нужен Великому Спартаку,его и Локомотив то держит,чтобы футболистов-технарей пугать и травмировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 августа 2017, 06:41

      Зачем ещё один деревянный футболист нужен!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 августа 2017, 06:26

      Правильно не верь.Зачем этот костолом там нужен.

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