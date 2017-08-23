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    Президент «ПСЖ» сказал Бартомеу по телефону, что не отпустит Ди Марию в «Барселону»

    Стали известны некоторые подробности переговоров «Барселоны» и французского «ПСЖ» по поводу трансфера в каталонский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии.

    Так, по информации СМИ, президент парижан Нассер аль Хеллайфи в телефонном разговоре сказал своему барселонскому коллегу Жозепу Бартомеу, что не отпустит аргентинца в сине-гранатовый клуб.

    Ранее «Бомбардир» писал, что каталонцы готовы выплатить за Ди Марию 50 миллионов евро, а личный контракт будет действовать четыре года.

    Источник: Le Parisien

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    23.08.2017 13:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 августа 2017, 18:18

      "барселонскому коллегу" тов))
      Интересно, кто подслушал ?

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 23 августа 2017, 16:33

      больше чем клуб)))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 августа 2017, 15:59

      Руководство разваливает клуб!!! Очередной заказ королевского клуба что ли?! )))

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid > Luis Figo 24 августа 2017, 09:05

      а ты думал.
      Конечно Реал во всём виноват) и отступные в контракте Неймара - дело рук Переса)

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      Рейтинг: +281

      trudovik 23 августа 2017, 15:29

      Ахахаха. Бармолей выкусил по полной.
      Вератти? Да вот-вот купим!
      Коутиньо? Уже ругается с Клоппом, скоро будет у нас!
      Дембеле? Уже выехал!
      Сери? Сделка готова на 90%, он уже прощается с болельщиками Ниццы.
      Ди Мария? Да мы рассматриваем его на срыв трансферов, да и хакеры не шутят.
      Дракслер? Его агент был замечен в Барселоне.
      Месси? Сейчас он подпишет контракт.

      А еще мы подписали старого бразильца из китае, мазафака.

      5 баллов, ребята, прекрасно работаете!

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      Рейтинг: +324

      hellkid > trudovik 24 августа 2017, 09:05

      хароош)

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 августа 2017, 15:12

      Зачем это Парижу, они только что купили Неймара , Ди Мария ему по позиции не конкурент. Если бы продали Анхеля то пришлось бы опять кого нибудь покупать.

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