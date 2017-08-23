Президент «ПСЖ» сказал Бартомеу по телефону, что не отпустит Ди Марию в «Барселону»

Стали известны некоторые подробности переговоров «Барселоны» и французского «ПСЖ» по поводу трансфера в каталонский клуб полузащитника Анхеля Ди Марии.

Так, по информации СМИ, президент парижан Нассер аль Хеллайфи в телефонном разговоре сказал своему барселонскому коллегу Жозепу Бартомеу, что не отпустит аргентинца в сине-гранатовый клуб.

Ранее «Бомбардир» писал, что каталонцы готовы выплатить за Ди Марию 50 миллионов евро, а личный контракт будет действовать четыре года.