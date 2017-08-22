Агент: «Манчини хочет подписать Кальегари. Ждем каких-нибудь новостей от «Зенита»

Футбольный агент Алессандро Канови, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Лоренцо Кальегари, заявил, что в услугах его клиента заинтересован главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб планирует взять 19-летнего француза в аренду.

«Может ли Лоренцо перейти в «Зенит»? Сейчас мы ждем от них каких-нибудь новостей по сделке, но на данный момент ничего нет. Могу сказать, что Роберто Манчини хочет подписать Лоренцо», – сказал Канови.