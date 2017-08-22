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  • Гершкович: «У «Спартака» на трансферном рынке была пробуксовка»

Гершкович: «У «Спартака» на трансферном рынке была пробуксовка»

22 августа 2017, 06:54
5

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович назвал главную по его мнению причину неудачного старта «Спартака». Специалист уверен, что столичный клуб неудачно провел трансферную политику в прошедшее межсезонье, что сказалось на результатах в первых турах российского чемпионата.

Красно-белые поля семи туров российской Премьер-лиги обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками.

— Почему так стартовал «Спартак»?

— Чтобы говорить о проблемах, надо, конечно, иметь больше информации. Могу только судить со стороны. Думаю, есть упущения в селекционной работе. «Спартак» нуждался в усилении, это было заметно. Даже на фоне чемпионата России. Но «Спартак» ведь еще представляет Россию в Лиге чемпионов, мы все по этому поводу переживаем. Так вот на трансферном рынке была пробуксовка. Ну а то, что второй сезон после выигрыша чемпионата, как правило, проблемный, к тому же для команды, которая взошла на вершину после долгого перерыва, это и так понятно. Всегда легче завоевать, чем отстоять. Сегодня «Спартак» столкнулся с определенными проблемами. Травма Зобнина, ведущего игрока. Плюс Комбаров и Глушаков были лишены отдыха из-за участия в Кубке конфедераций. Была скомкана подготовка. Тут масса проблем, в том числе не видимых глазу. Но, для того чтобы дать исчерпывающую оценку, надо знать ситуацию изнутри.

— А «Локомотив», получается, чем больше у него проблем, тем лучше играет? Раньше у команды почти отсутствовала атака, сейчас, наоборот, радует глаз, несмотря на травму Ари.

— «Локомотив» возглавляет один из ведущих специалистов нашей страны. Семин, Гаджиев — вроде они и в возрасте. С другой стороны, грамотны, опытны, имеют богатую тренерскую практику, которая позволяет выходить с честью из разных ситуаций. Семину ставят палки в колеса, это не секрет. Зачем только, не пойму? Несмотря на это и на то, что у него тоже есть проблемы с составом, он дает результат. Конечно, импонирует его работа. Желаю ему удачи. Считаю, Семин удерживает авторитет отечественной школы тренеров на высоком уровне.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Ари Зобнин Роман Семин Юрий
Комментарии (5)
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Дядя Серёжа
1503374402
Пробуксовка? Да они практически не тронулись.
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Диктор
1503378011
Трансферы нужно проводить до начала чемпионата-чтобы игроки вливались в состав,чтобы была сыгранность-а у Спартака ноль в активе.
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сергей николаевич
1503379441
у них постоянно пробуксовка
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oyabun
1503384169
"..Так вот на трансферном рынке была пробуксовка". Что значит была?! А теперь значит уже всё хорошо? В плане селекции просто полная Ж...!
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subbotaspartak
1503420191
Так надо было переобуться И не сдуться.
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