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  • Булатов: «В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Сейчас – вернулся на прежний уровень. Может, даже ниже»

Булатов: «В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Сейчас – вернулся на прежний уровень. Может, даже ниже»

20 августа 2017, 13:00
11

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Виктор Булатов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартак» не показывает того уровня игры, который был в прошлом розыгрыше РФПЛ.

По итогам прошлого сезона красно-белые стали чемпионами России, на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице 10-е место.

– В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Было оптимальное физическое состояние и эмоциональный настрой. Сейчас…

– Возвращение на прежний уровень?

– Да. Может, даже ниже своего уровня. Состояние у «Спартака» плохое. Оно не позволяет играть в динамичный футбол, выстроенной игры у команды нет. Нет физической формы и «Спартак» разваливается.

– Какие перспективы у «Спартака». За первое место еще можно побороться?

– Думаю, что шансов нет.

– «Зенит»?

– Да. Он набрал хорошую инерцию. Питерцы еще увеличат отрыв. А помимо «Зенита» есть ЦСКА и «Краснодар».

За «Спартак» тревожно. И начинает с первого тура Каррера не делает выводов. Нужно сказать, что он только второй год работает главным тренером. У него мало опыта работы главным тренером. Первый гол прошел на ура. Так сложились звезды. Сейчас много допускает ошибок: подготовка команды, замены, выбор состава. Они влияют на результат.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Булатов Виктор
Комментарии (11)
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пряник929
1503224065
Просто 0-3 в Туле никто не понял, а это был первый тревожный звоночек...
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sochi-2013
1503226359
Багаж Аленичева был в чемодане. Ручка у чемодана оторвалась, нести стало тяжело и неудобно, его и бросили, а нужен был мастер, чтобы ручку на место приделал.
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APchelov
1503228963
Скоро каррера отправится в халл-сити. Там у слуцкого жопа. Ну а лёня возглавит спам
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Каратель помойников
1503239665
БЛЯ КАЖДАЯ ПИЗДА НОРОВИТ ОБСУЖДАТЬ СПАРТАК,и не важно на каком он месте вот почему анжи не обсуждают,динамо,урал,зину-аргентину.про них напишут статейку и забудут,неинтересно наверное.а за счёт спартака каждый писака хочет пропиарится,эксперты хреновы
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Жентус
1503247418
Просто Аленичев команду подготовил, а Каррера воспользовался тем что было и заработал славу. Дмитрию совсем чуть чуть не хватило времени, чтобы начать показывать результат. А в итоге Каррера пришел на все готовое, ленивые спортсмены его поддержали, так как процесс Аленичева был более требовательный и выиграли чемпионат. А теперь что? Без тренировок опять деградируют. Спартак совершил ошибку уволив Аленичева раньше времени. Завоевали золото,потеряли команду
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Alex Flash
1503255785
Каррера тупо наступает на одни грабли ,не желая менять тактику. Имея опыт работы в Юве это выглядит очень странно . лоховозу проиграли в первую очередь тактически
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Paladius
1503307636
Да не так уж прям все плачевно, просто где-то не свезло, где-то удаление и т.д.! Игра в атаке у команды неплохая. Они даже вдесятером имели много моментов с Локо! Самое главное наладить игру в обороне и в первую очередь на флангах!
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