Булатов: «В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Сейчас – вернулся на прежний уровень. Может, даже ниже»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Виктор Булатов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартак» не показывает того уровня игры, который был в прошлом розыгрыше РФПЛ.

По итогам прошлого сезона красно-белые стали чемпионами России, на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице 10-е место.

– В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Было оптимальное физическое состояние и эмоциональный настрой. Сейчас…

– Возвращение на прежний уровень?

– Да. Может, даже ниже своего уровня. Состояние у «Спартака» плохое. Оно не позволяет играть в динамичный футбол, выстроенной игры у команды нет. Нет физической формы и «Спартак» разваливается.

– Какие перспективы у «Спартака». За первое место еще можно побороться?

– Думаю, что шансов нет.

– «Зенит»?

– Да. Он набрал хорошую инерцию. Питерцы еще увеличат отрыв. А помимо «Зенита» есть ЦСКА и «Краснодар».

За «Спартак» тревожно. И начинает с первого тура Каррера не делает выводов. Нужно сказать, что он только второй год работает главным тренером. У него мало опыта работы главным тренером. Первый гол прошел на ура. Так сложились звезды. Сейчас много допускает ошибок: подготовка команды, замены, выбор состава. Они влияют на результат.