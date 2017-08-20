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    Булатов: «В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Сейчас – вернулся на прежний уровень. Может, даже ниже»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Виктор Булатов выразил мнение, что в нынешнем сезоне «Спартак» не показывает того уровня игры, который был в прошлом розыгрыше РФПЛ.

    По итогам прошлого сезона красно-белые стали чемпионами России, на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице 10-е место.

    – В прошлом году «Спартак» прыгнул выше головы. Было оптимальное физическое состояние и эмоциональный настрой. Сейчас…

    – Возвращение на прежний уровень?

    – Да. Может, даже ниже своего уровня. Состояние у «Спартака» плохое. Оно не позволяет играть в динамичный футбол, выстроенной игры у команды нет. Нет физической формы и «Спартак» разваливается.

    – Какие перспективы у «Спартака». За первое место еще можно побороться?

    – Думаю, что шансов нет.

    – «Зенит»?

    – Да. Он набрал хорошую инерцию. Питерцы еще увеличат отрыв. А помимо «Зенита» есть ЦСКА и «Краснодар».

    За «Спартак» тревожно. И начинает с первого тура Каррера не делает выводов. Нужно сказать, что он только второй год работает главным тренером. У него мало опыта работы главным тренером. Первый гол прошел на ура. Так сложились звезды. Сейчас много допускает ошибок: подготовка команды, замены, выбор состава. Они влияют на результат.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.08.2017 13:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +448

      Paladius 21 августа 2017, 12:27

      Да не так уж прям все плачевно, просто где-то не свезло, где-то удаление и т.д.! Игра в атаке у команды неплохая. Они даже вдесятером имели много моментов с Локо! Самое главное наладить игру в обороне и в первую очередь на флангах!

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 августа 2017, 22:03

      Каррера тупо наступает на одни грабли ,не желая менять тактику. Имея опыт работы в Юве это выглядит очень странно . лоховозу проиграли в первую очередь тактически

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      Рейтинг: +549

      Жентус 20 августа 2017, 19:43

      Просто Аленичев команду подготовил, а Каррера воспользовался тем что было и заработал славу. Дмитрию совсем чуть чуть не хватило времени, чтобы начать показывать результат. А в итоге Каррера пришел на все готовое, ленивые спортсмены его поддержали, так как процесс Аленичева был более требовательный и выиграли чемпионат. А теперь что? Без тренировок опять деградируют. Спартак совершил ошибку уволив Аленичева раньше времени. Завоевали золото,потеряли команду

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 августа 2017, 17:34

      БЛЯ КАЖДАЯ ПИЗДА НОРОВИТ ОБСУЖДАТЬ СПАРТАК,и не важно на каком он месте вот почему анжи не обсуждают,динамо,урал,зину-аргентину.про них напишут статейку и забудут,неинтересно наверное.а за счёт спартака каждый писака хочет пропиарится,эксперты хреновы

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Каратель 20 августа 2017, 22:04

      потому что многим небезразлично

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 августа 2017, 14:36

      Скоро каррера отправится в халл-сити. Там у слуцкого жопа. Ну а лёня возглавит спам

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > soccerfanivan 21 августа 2017, 09:02

      да мы уже знаем где вся гниль мажорная собралась

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 20 августа 2017, 13:52

      Багаж Аленичева был в чемодане. Ручка у чемодана оторвалась, нести стало тяжело и неудобно, его и бросили, а нужен был мастер, чтобы ручку на место приделал.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 августа 2017, 13:14

      Просто 0-3 в Туле никто не понял, а это был первый тревожный звоночек...

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > пряник929 20 августа 2017, 22:06

      первый был вСамаре

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