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    Мерсон: «Покупка Санчеса может принести «Манчестер Юнайтед» чемпионский титул»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон заявил, что приобретение нападающего «канониров» Алексиса Санчеса поможет «Манчестер Юнайтед» завоевать титул чемпиона Англии. По его мнению, переход в стан манкунианцев стал бы для 28-летнего чилийца идеальным продолжением карьеры.

    «Манчестер Юнайтед» должен предложить за Санчеса более 50 миллионов фунтов стерлингов, так как он мог бы принести им титул. Думаю, «Арсенал не продаст чилийца прямому конкуренту за 50 миллионов, но если «красные дьяволы» предложат 60 или 70 миллионов фунтов, «канониры» его отпустят. «Юнайтед» может себе позволить такую сумму», – сказал Мерсон.

    Ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересованы «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Монако» и «Бавария».

    Источник: Goal.com

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    19.08.2017 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 августа 2017, 16:26

      это он так проворачивает трюк по продаже игрока.

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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 19 августа 2017, 16:23

      Мерсон конечно авторитетный канонир, но такое чувство, что он из запоя так и не вышел по настоящему. Во всех своих прогнозах, интервью, высказываниях так или иначе а говорит, мягко говоря, гадости и недоброжелательства про Арсенал. Не понимаю, чем мы ему так уже насолили в жизни?

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