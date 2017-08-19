Эмери хочет помочь Неймару стать лучшим футболистом мира

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о переходе в клуб бразильского нападающего Неймара. Специалист отметил, что этот трансфер может поспособствовать прогрессу Неймара.

«Неймар – один из лучших футболистов мира. Наш клуб хочет развиваться вместе с ним. Хотим помочь ему стать лучшим в мире. Вместе мы станем сильнее», – рассказал Эмери.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Игрок уже успел отметиться голом за свою новую команду.