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    Эмери хочет помочь Неймару стать лучшим футболистом мира

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери рассказал о переходе в клуб бразильского нападающего Неймара. Специалист отметил, что этот трансфер может поспособствовать прогрессу Неймара.

    «Неймар – один из лучших футболистов мира. Наш клуб хочет развиваться вместе с ним. Хотим помочь ему стать лучшим в мире. Вместе мы станем сильнее», – рассказал Эмери.

    Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Игрок уже успел отметиться голом за свою новую команду.

    Источник: ESPN

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    19.08.2017 01:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 09:21

      Я так и не понял, почему спам Эмери изгнал? Хороший же тренер, плохого в ПСЖ не пригласят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 августа 2017, 11:51

      Сложно после Примеры выйти на новый уровень в Лиги 1....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 19 августа 2017, 11:44

      Пока есть Криш с нынешней формой реала и Месси , это на врятли

      1
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 08:41

      Что будет если покинет барсу Месси, наверно в ЛаЛиге место не будет барсу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 08:36

      ноаборот эмери хотел сам стать лучшим тренером пока физрук

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 08:33

      Неймар и так лучший футболист, он доказал это с уходом из Бабсилоны, теперь все знают барселону кто и кем они были лучшие

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > Real. 19 августа 2017, 08:39

      просто в барселоне Месси жалко, ему надо в другой клуб пока не поздно например: в ПСЖ, МС, или в Ливерпул

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 19 августа 2017, 05:44

      Тренеришка собрался ПСЖ выводить на новый уровень ??? Без меня в команде вариантов нет подумал Дзюба и сел на банку )))

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 августа 2017, 04:57

      Неплохо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 августа 2017, 01:51

      Флаг ему в руки!

      0
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