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    Политано хочет подписать пятилетний контракт с «Зенитом»

    Нападающий «Сассуоло» Маттео Политано намерен перейти в «Зенит». Клубы продолжает переговоры, но не могут согласовать сумму трансфера. Ранее итальянцы отклонили 15-миллионное предложение «Зенита».

    Футболист хочет подписать с российским клубом пятилетний контракт. В России он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

    В прошедшем сезоне Серии А Политано сыграл 31 матч, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    18.08.2017 20:03
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 августа 2017, 12:24

      всю шваль собирают из Италии и Аргентины уже и так накупили посредственных игрочишек аж выши крыши и Фуорсенко хочет с этими футболерами что то выиграть, ну не бред ли это?

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 01:41

      Это что еще за фрукт? Оценивается в 7, продается за 15!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 18 августа 2017, 23:37

      он сам так решил, перейти в зенит?)))

      1
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      Рейтинг: -36

      Silling > absent32 20 августа 2017, 15:48

      А то кто жЫ.

      -3
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      Рейтинг: +18

      Илько 18 августа 2017, 22:33

      Диего Коста - вот что нужно и Зениту, и Спартаку. Кто больше?

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 > Илько 18 августа 2017, 23:38

      если челси всякий шлак не нужен, то можно в россию сбагрить его!!

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько > absent32 19 августа 2017, 02:02

      В минувшем сезоне Коста забил 22 гола и отдал 8 результативных передач в 42-х играх всех соревнований - ничего себе "шлак". Ах-ха-ха!

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 августа 2017, 22:27

      16 млн евро за лионского клоуна Мамману, 15 млн за убогого Политано... Заболотный из области и то лучше, чем эта лопата. А мы было подумали (после Паредеса и Дриусси), что трансферы всяких там Эрнани и Молло остались в прошлом. А на самом деле Газпром-цирк с приходом Фурсенко только набирает обороты.

      -2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 18 августа 2017, 21:35

      Нафиг нужен. Пятеру за сезон и Дзюба может забить.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 августа 2017, 20:20

      Маттео Соссуолович Политанов...

      2
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