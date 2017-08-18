Политано хочет подписать пятилетний контракт с «Зенитом»

Нападающий «Сассуоло» Маттео Политано намерен перейти в «Зенит». Клубы продолжает переговоры, но не могут согласовать сумму трансфера. Ранее итальянцы отклонили 15-миллионное предложение «Зенита».

Футболист хочет подписать с российским клубом пятилетний контракт. В России он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Серии А Политано сыграл 31 матч, забив пять голов и сделав шесть голевых передач. Его стоимость оценивается в 7,5 миллионов евро.