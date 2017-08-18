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    Мейтин: «Пять болельщиков ЦСКА получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое — на 4 года»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о наказании для болельщиков ЦСКА после матча против «Спартака» в 6-м туре РФПЛ (2:1).

    «Пять болельщиков получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое — на 4 года, а также 5 суток ареста за нарушение правил поведения», – сказал Мейтин.

    Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 13:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 августа 2017, 18:04

      Да надо периодически такие акции проводить, может культура боления поднимется. А то что захотели, то и натворили...

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 августа 2017, 17:36

      У ЦСКА и так проблемы с посещаемостью, так они ещё самым преданным болельщикам запрещают приходить на их матчи.

      0
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      Рейтинг: +61

      Londara 18 августа 2017, 14:00

      жестко однако...что же они натворили?
      на зенит - спартак и атрибутику друг друга жгли и фаеры на поле кидали а никого так не наказали

      2
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