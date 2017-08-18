Мейтин: «Пять болельщиков ЦСКА получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое — на 4 года»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о наказании для болельщиков ЦСКА после матча против «Спартака» в 6-м туре РФПЛ (2:1).

«Пять болельщиков получили запрет на посещение матчей от двух до трех лет, двое — на 4 года, а также 5 суток ареста за нарушение правил поведения», – сказал Мейтин.

Команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.