Червиченко: «У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер столичного клуба Массимо Каррера пока далек от увольнения. Но в случае провала в Лиге чемпионов итальянец имеет все шансы отправиться на родину.

«Не думаю, что в случае поражения от «Локо» руководство «Спартака» сделает кардинальные оргвыводы. У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов. Если и там результат будет такой же, как в начале национального чемпионата, тогда Массимо, скорее всего, поедет домой.

Помимо проблем в нападении, у «Спартака» большие трудности в обороне. Во встрече с ЦСКА за всех отдувались Александр Селихов с Георгием Джикией, а остальные играли ни шатко, ни валко. Есть проблемы во всех линиях, но иногда «Спартак» может собраться и неплохо выступить.

Уверен, с «Локомотивом» красно-белые сыграют на максимальной концентрации. А иногда им просто везет, что зачастую тоже становится залогом успеха», – отметил Червиченко.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.