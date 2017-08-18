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    Червиченко: «У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер столичного клуба Массимо Каррера пока далек от увольнения. Но в случае провала в Лиге чемпионов итальянец имеет все шансы отправиться на родину.

    «Не думаю, что в случае поражения от «Локо» руководство «Спартака» сделает кардинальные оргвыводы. У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов. Если и там результат будет такой же, как в начале национального чемпионата, тогда Массимо, скорее всего, поедет домой.

    Помимо проблем в нападении, у «Спартака» большие трудности в обороне. Во встрече с ЦСКА за всех отдувались Александр Селихов с Георгием Джикией, а остальные играли ни шатко, ни валко. Есть проблемы во всех линиях, но иногда «Спартак» может собраться и неплохо выступить.

    Уверен, с «Локомотивом» красно-белые сыграют на максимальной концентрации. А иногда им просто везет, что зачастую тоже становится залогом успеха», – отметил Червиченко.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    18.08.2017 09:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 августа 2017, 12:34

      Слава Богу, решать что там у Массимо в запасе уж точно не Червю.

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер 18 августа 2017, 11:40

      такое ощущение что,сами футболисты сливают Карреру.хотя может я и ошибаюсь.хотя очень похоже что нет.

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      Рейтинг: +17749

      paracetamol > мистер-твистер 18 августа 2017, 14:39

      Они друг друга сливаю и соревнуются в этом деле.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 августа 2017, 10:12

      Что правда то правда. Единственный к кому нет претензий это Джикия.

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 18 августа 2017, 10:04

      Да, впереди еще 6 матчей ЛЧ (+0;=2;-4) и прощай Каррера. А может и раньше

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      Рейтинг: +17749

      paracetamol 18 августа 2017, 09:19

      Лучшеб Амкар с Селиховым и Джикией в ЛЧ, ей Богу! Эти все прос...ут!

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > paracetamol 18 августа 2017, 10:30

      Нет, лучше бы Зенит, вот он бы там сверкал))), а с евреями и голландцами он просто дурака валяет))). Вот ты клоун...

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      Рейтинг: +17749

      paracetamol > filosof sparty 18 августа 2017, 12:14

      Зенит свое возьмет когда надо будет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > paracetamol 18 августа 2017, 13:03

      он возьмет уже в ответной встрече с Утрехтом.

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