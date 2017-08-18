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  • Червиченко: «У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов»

Червиченко: «У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов»

18 августа 2017, 09:14
9

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что главный тренер столичного клуба Массимо Каррера пока далек от увольнения. Но в случае провала в Лиге чемпионов итальянец имеет все шансы отправиться на родину.

«Не думаю, что в случае поражения от «Локо» руководство «Спартака» сделает кардинальные оргвыводы. У Карреры в запасе еще есть матчи Лиги чемпионов. Если и там результат будет такой же, как в начале национального чемпионата, тогда Массимо, скорее всего, поедет домой.

Помимо проблем в нападении, у «Спартака» большие трудности в обороне. Во встрече с ЦСКА за всех отдувались Александр Селихов с Георгием Джикией, а остальные играли ни шатко, ни валко. Есть проблемы во всех линиях, но иногда «Спартак» может собраться и неплохо выступить.

Уверен, с «Локомотивом» красно-белые сыграют на максимальной концентрации. А иногда им просто везет, что зачастую тоже становится залогом успеха», – отметил Червиченко.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» пройдет в субботу, 19 августа, в 17:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Селихов Александр Каррера Массимо Червиченко Андрей
Комментарии (9)
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paracetamol
1503037195
Лучшеб Амкар с Селиховым и Джикией в ЛЧ, ей Богу! Эти все прос...ут!
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Федорыч-НН
1503039858
Да, впереди еще 6 матчей ЛЧ (+0;=2;-4) и прощай Каррера. А может и раньше
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SPARTAK 85
1503040370
Что правда то правда. Единственный к кому нет претензий это Джикия.
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мистер-твистер
1503045603
такое ощущение что,сами футболисты сливают Карреру.хотя может я и ошибаюсь.хотя очень похоже что нет.
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momwig_
1503048862
Слава Богу, решать что там у Массимо в запасе уж точно не Червю.
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