«Крылья Советов» пополнились защитником из Украины

Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов перешел в самарские «Крылья Советов». Контракт с волжанами рассчитан на два года. Украинец будет выступать за новую команду под 23 номером.

За дончан Немчанинов выступал с начала 2016 года и успел провести за коллектив 39 матчей и забить два гола.

«Крылья Советов» после восьми туров ФНЛ лидируют в таблице.