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    «Крылья Советов» пополнились защитником из Украины

    Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов перешел в самарские «Крылья Советов». Контракт с волжанами рассчитан на два года. Украинец будет выступать за новую команду под 23 номером.

    За дончан Немчанинов выступал с начала 2016 года и успел провести за коллектив 39 матчей и забить два гола.

    «Крылья Советов» после восьми туров ФНЛ лидируют в таблице.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    17.08.2017 22:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 августа 2017, 18:37

      Есть два варианта: или он будет стараться изо всех сил, чтобы российское гражданство получить, или в лучшем случае "отрабатывать" время на поле. Посмотрим!

      1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 19 августа 2017, 09:24

      Да парнишка рискнул ..........вот жизнь настала , политика везде . Но молодец , удачи ему и его команде .

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 18 августа 2017, 07:43

      Ах он предатель ,как де так к оккупантам поехал
      Ай яй яй ,парашенка накажет

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 17 августа 2017, 22:48

      А говорили Украинцам не зачем ездить в Россию!! Да и к чему нам такие легионеры?! В России полно своих хороших ребят,при всём желании я не думаю, что этот парень сильнее наших на 2 головы.. Время покажет!

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      Рейтинг: +1423

      Parham 17 августа 2017, 22:22

      Ойёёёёййй!!
      Теперь он враг номер один на родине!!!
      Лучше не возвращаться!!!

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