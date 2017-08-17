«Зенит» предлагает 15 миллионов за нападающего «Сассуоло»

Нападающий «Сассуоло» Маттео Политано может переехать в Россию до закрытия трансферного окна, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В его услугах заинтересован «Зенит».

В Санкт-Петербурге оценивают 24-летнего игрока сборной Италии в 15 миллионов евро. Известно, что в планы «Сассуоло» не входит продажа Политано.

Действующий контракт футболиста со своим нынешним клубом рассчитан до середины 2021 года. В прошлом сезоне Политано сыграл в 32 матчах, забил в них пять голов и отдал шесть результативных передач.