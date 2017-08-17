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    «Зенит» предлагает 15 миллионов за нападающего «Сассуоло»

    Нападающий «Сассуоло» Маттео Политано может переехать в Россию до закрытия трансферного окна, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. В его услугах заинтересован «Зенит».

    В Санкт-Петербурге оценивают 24-летнего игрока сборной Италии в 15 миллионов евро. Известно, что в планы «Сассуоло» не входит продажа Политано.

    Действующий контракт футболиста со своим нынешним клубом рассчитан до середины 2021 года. В прошлом сезоне Политано сыграл в 32 матчах, забил в них пять голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2017 11:16
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 августа 2017, 22:15

      жиробесы сцуко..когда у вас там бабло закончится?!

      0
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 17 августа 2017, 18:31

      утка, вот если б аргентинец ...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 августа 2017, 16:27

      вот кого не хватало с уретрой вчера

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 августа 2017, 15:54

      За 32 игры 5 голов? Да ему задний двор мести! Когда закончат народные ресурсы
      делить? Россию будем поднимать?

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 августа 2017, 14:37

      Одно слово нап,поэтому из сезона в сезон сассуолят на дне!)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2017, 13:19

      Да,вчерашний матч сплошное соссуоло - новость в тему.Быстро как-то сникают варяги - дриусси уже сник.

      2
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      Рейтинг: +759

      sevsor 17 августа 2017, 12:22

      Можно подумать, придёт в "Зенит" синьор Политано и они перестанут проигрывать таким голландским середнячкам как "Утрехт" или полупрофессиональной израильской "Бней"(или как её там) ? И вообще, начнёт показывать осмысленную игру?

      0
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      ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > sevsor 17 августа 2017, 13:16

      А пять мясу и четыре Ахмату отгрузили не осмысленно?

      1
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      Рейтинг: +759

      sevsor > zenitforever2015 17 августа 2017, 15:47

      Нашим можно отгружать сколько хочешь, но истинная сила всегда проверяется в международных матчах, а пока наши команды игрой особо не блещут...именно игрой.

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 августа 2017, 11:57

      так он же не аргентинец

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 17 августа 2017, 11:44

      Это означает, что Артемий таки на выход?

      3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 > Manilov 17 августа 2017, 12:25

      похоже так и будет.

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 августа 2017, 11:36

      А не перебор ли это??? Зенит по-моему чемпионат и так выиграет!!! Хотя бабло не свое а народное, можно смело тратить!!! даже если и бестолку.

      3
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